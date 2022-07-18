Вижив у пеклі Сєвєродонецька: у масштабній ДТП загинув військовий разом із родиною - подробиці

Аварія сталася на трасі Житомир-Чернівці.
На Буковині завтра прощатимуться з родиною військового, які потрапили в аварію, Боєць повертався на фронт після кількох днів відпустки, його проводжали дружина і двоє дітей. На трасі в їх легковик влетів бус, водій якого порушив правила. З чотирьох членів сім'ї ніхто не вижив.
Як повідомляє ТСН, на колінах, з лампадками та прапорами, встеляючи дорогу квітами – живим коридором все село зустрічає тіла загиблої родини Коростюків. Батько, мати і їх – 21-річний син і 17-річна дочка – загинули миттєво.
"Аварія сталася на трасі Житомир-Чернівці. Досі про ДТП тут нагадують тріски скла і уламки від машин. Водій автобуса виїхав з другорядної дороги на головну і врізався в легковик, в якому їхав військовий разом з дружиною і дітьми", - повідомляють з сюжеті.
Єдиний, хто вижив у легковику – 19-річний племінник військового, який був за кермом. З переломом і черепно-мозковою травмою він знаходиться в реанімації.
"Він не знає поки нічого, що всі померли в машині. Йому повідомлено, що вони знаходяться в профільних відділеннях у нас в лікарні", - розповів про вцілілого завідувача відділення реанімації Хотинської лікарні Василь Бєлінський.
Вся родина того вечора їхала до Кам'янця-Подільського проводжати Вадима Коростюка. Він вирвався з фронту в невелику відпустку і повертався на передову.
"Заїхали до нас попрощатися, бо йде на війну. Я кажу "Діма, залишся на трішечки, піди в госпіталь". Він сказав: "Ні, мене хлопці чекають", – згадує сусідка.
Односельці кажуть, дружина та діти були щасливі, бо побачили Вадима вперше за 4 місяці.
Що відомо про загиблого військового
Загиблий боєць пройшов пекло бойових дій - Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Як так сталося – нікому в голові це не вкладається, все в шоці.
17-річна Яна мріяла стати лікарем, навчалася на 3 курсі медколеджу, син Роман працював у лісовому господарстві. А подружжя завжди були нерозлучні - разом працювали в торговому комплексі.
"Не було б цієї війни – не було б цієї трагедії. Ця сім'я в останні місяці жила як у пеклі", – переконана односельчанка загиблих.
Водія, який призвів до аварії, вже взяли під варту. Він може вийти під заставу в 200 тисяч гривень. За смертельну ДТП, яка забрала життя чотирьох людей, йому загрожує до 10 років за ґратами.
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