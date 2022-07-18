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Вижив у пеклі Сєвєродонецька: у масштабній ДТП загинув військовий разом із родиною - подробиці

18 липня 2022, 22:17

Аварія сталася на трасі Житомир-Чернівці.

ДТП, смертельна ДТП з військовим
Смертельна ДТП з військовим / Нацполіція

На Буковині завтра прощатимуться з родиною військового, які потрапили в аварію, Боєць повертався на фронт після кількох днів відпустки, його проводжали дружина і двоє дітей. На трасі в їх легковик влетів бус, водій якого порушив правила. З чотирьох членів сім'ї ніхто не вижив.

Як повідомляє ТСН, на колінах, з лампадками та прапорами, встеляючи дорогу квітами – живим коридором все село зустрічає тіла загиблої родини Коростюків. Батько, мати і їх – 21-річний син і 17-річна дочка – загинули миттєво.

"Аварія сталася на трасі Житомир-Чернівці. Досі про ДТП тут нагадують тріски скла і уламки від машин. Водій автобуса виїхав з другорядної дороги на головну і врізався в легковик, в якому їхав військовий разом з дружиною і дітьми", - повідомляють з сюжеті.

Єдиний, хто вижив у легковику – 19-річний племінник військового, який був за кермом. З переломом і черепно-мозковою травмою він знаходиться в реанімації.

"Він не знає поки нічого, що всі померли в машині. Йому повідомлено, що вони знаходяться в профільних відділеннях у нас в лікарні", - розповів про вцілілого завідувача відділення реанімації Хотинської лікарні Василь Бєлінський.

Вся родина того вечора їхала до Кам'янця-Подільського проводжати Вадима Коростюка. Він вирвався з фронту в невелику відпустку і повертався на передову.

"Заїхали до нас попрощатися, бо йде на війну. Я кажу "Діма, залишся на трішечки, піди в госпіталь". Він сказав: "Ні, мене хлопці чекають", – згадує сусідка.

Односельці кажуть, дружина та діти були щасливі, бо побачили Вадима вперше за 4 місяці.

Що відомо про загиблого військового

Загиблий боєць пройшов пекло бойових дій - Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Як так сталося – нікому в голові це не вкладається, все в шоці.

17-річна Яна мріяла стати лікарем, навчалася на 3 курсі медколеджу, син Роман працював у лісовому господарстві. А подружжя завжди були нерозлучні - разом працювали в торговому комплексі.

"Не було б цієї війни – не було б цієї трагедії. Ця сім'я в останні місяці жила як у пеклі", – переконана односельчанка загиблих.

Водія, який призвів до аварії, вже взяли під варту. Він може вийти під заставу в 200 тисяч гривень. За смертельну ДТП, яка забрала життя чотирьох людей, йому загрожує до 10 років за ґратами.

читайте такожПроводжали воювати: на Буковині у ДТП загинув військовий та вся його родина

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