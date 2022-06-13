Виступали на дні Росії: автобус з артистами РФ потрапив у ДТП по дорозі з Херсона

Транспортний засіб зі співаками ледь не зіткнувся з фурою і злетів у кювет.
Автобус, яким російські артисти поверталися з тимчасово окупованого Херсона після виступу на святкуванні дня Росії, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.
Транспортний засіб вночі на погано освітленій трасі ледь не зіткнувся з фурою, повідомляє херсонське видання МОСТ.
За словами пасажирів, якби вони не встигли з'їхати в кювет, усе закінчилося б набагато серйозніше.
В автобусі перебували група "Земляни", Олена Сєвєр, група СПБ, Володимир Мир та інші.
Раніше повідомлялося, що в окупованому Херсоні у суботу, 11 травня, почали роздавати українцям російські паспорти. Проте за ними прийшли лише 23 людини і ще колаборант та колишній мер міста Володимир Сальдо.
На роздачу російських паспортів у Херсоні уже відреагували в Офісі президента України. Голова ОП Андрій Єрмак зазначив, що роздача паспортів РФ у Херсоні провалюється.
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