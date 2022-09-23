Контрнаступ ЗСУ: Зеленський назвав причину успіху української армії

Володимир Зеленський назвав причину успіху ЗСУ на ролі бою / офіс презиеднта, Макс Левін

В успішному контрнаступі Збройних сил України ключову роль зіграли Західна артилерія і мотивація бійців ЗСУ, заявив президент Володимир Зеленський.

Разом з тим і надалі Україна потребує підтримки, щоб зберегти життя своїх людей, підкреслив він в інтерв'ю виданню Ouest-France.

"Вирішальне значення мали реактивні системи залпового вогню, артилерія і мотивація наших людей. Як тільки ми отримали артилерію, нам вдалося просунутися", - пояснив глава держави.

За його словами, на сьогодні Україна потребує такої допомоги, зокрема, як бронетехніка і безпілотники.

"Наше завдання сьогодні - зберегти життя кожній людині. Для нас дуже важливі такі технології, як бойові або розвідувальні безпілотники, а також бронетехніка для збереження життя людей", - підкреслив Зеленський.

Президент також подякував французькому лідеру Еммануелю Макрону за допомогу, але зазначив, що хотів би розраховувати на велику підтримку.

"Гармати " Цезар", надіслані Францією, дуже допомагають нам", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше радник ОП Олексій Арестович заявив про те, що Володимир Путін почав готуватися до війни ще в лютому минулого року. До цього його підштовхнув арешт кума - Віктора Медведчука.

Він переконаний, що саме справа Медведчука стала формальним приводом для початку повномасштабного вторгнення, ця війна була практично неминучою.

Як заявляв секретар РНБО України Олексій Данілов, українська влада готувалися до повномасштабної війни з Росією, а населення оберігали від масової паніки.

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