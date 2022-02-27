Названо місце переговорів України та РФ: Кулеба розкрив позицію Києва

Дмитро Кулеба / УНІАН

Стало відомо про те, що місце переговорів представників України та РФ - пункти пропуску Олександрівка та Вільча.

Як повідомляють росЗМІ, найближче білоруське місто - Наровля.

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що українська делегація проведе переговори з Росією на кордоні з Білоруссю.

За його словами, українська делегація вирушила, щоб послухати, що скаже Росія, і висловитися, що "ми думаємо про цю війну і дії Росії".

"Немає нічого поганого в переговорах як таких. І ми будемо раді, якщо результатом цих переговорів буде мир і кінець війни. Але, і я знову це підкреслюю, ми не здамося, ми не капітулюємо, ми не віддамо жодного сантиметра нашої території. Не в цьому мета нашої боротьби", - додав Кулеба.

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Раніше повідомлялося про те, що українська і російська делегація зустрінуться без попередніх умов на кордоні України і Білорусі в районі річки Прип'ять.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.