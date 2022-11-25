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ЄС застосує тактику "тисячі порізів" проти РФ після її визнання спонсором тероризму – Чорновіл

25 листопада 2022, 11:24

Росіяни після такого рішення Євросоюзу мали б прибрати диктатора з поста президента, проте вони цього не зроблять, впевнений експерт та ексдепутат.

Евросоюз, ЕС, флаг России, Тарас Чорновил
Чорновіл зазначає, що ЄС застосує тактику "тисячі порізів" проти РФ/ Reuters, УНІАН, Главред

Європарламент визнав Росію спонсором тероризму і державою, яка здійснює терористичну діяльність. Хоч це рішення має рекомендаційний характер, воно створить нову політичну реальність і матиме свої наслідки для РФ.

Росія і росіяни все більше стають вигнанцями. Європейські лідери не зможуть ігнорувати це рішення, тому що його приймав весь Євросоюз. ЄС може застосувати проти Росії тактику "тисячі порізів". Про це розповів політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики, екснардеп України Тарас Чорновіл в інтерв’ю Главреду.

"Не дивлячись на те, що прямих наслідків для Росії буде не так багато, санкційна політика ЄС стане жорсткішою. Євросоюз потрохи утискатиме й обмежуватиме Росію, тобто буде застосовувати тактику "тисячі порізів", – зазначає Чорновіл.

Проте не варто очікувати від цього моментального сильного ефекту, зазначає політичний аналітик. Моментальний ефект це матиме хіба що на російські еліти. Та хоч для них це й мало б стати поштовхом до дій, еліти РФ і прості росіяни навряд чи почнуть діяти.

"Але я особисто не вірю, що росіяни щось почнуть робити. Для російських еліт, які не надто панькаються з людським життям, це мав би бути хороший сигнал про те, що пора кінчати з Путіним, відправити його до Леніна-Сталіна. Але росіяни надто бояться, вони бояться навіть думати про те, що можна усунути лідера країни", – пояснює Чорновіл.

Європарламент визнав Росію державою – спонсором тероризму

Європейський парламент у середу, 23 листопада, ухвалив резолюцію, в якій Російська Федерація визнається державою-спонсором тероризму. За відповідний документ віддали свої голоси 575 європейських парламентаріїв. Проти були 8, а 24 утрималися.

Жорстка резолюція ЄП була прийнята у відповідь на ракетні удари РФ по критичній інфраструктурі України. За резолюцію проголосували в Страсбурзі у межах пленарного засідання ЄП, закликавши до його всеосяжної міжнародної ізоляції терористичного режиму РФ.

Президент України Володимир Зеленський привітав таке рішення Європарламенту. Він наголосив, що Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності.

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