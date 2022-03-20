"Впізнанню не підлягають": українські бійці підірвали колону росіян у тилу противника – відео

Українські бійці знищили колону росіян у тилу противника/ Скрін з відео

Українські військові спільно з розвідниками і бійцями Грузинського Легіону знищили російську колону, підірвавши її.

Як повідомили у Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ у Facebook, на місці підриву "жива сила противника впізнанню не підлягає". Також у командуванні оприлюднили відповідне відео знищення ворожої колони.

"Це – наша чергова доповідь українському народові. Ми давали вам присягу на вірність, і ми виконуємо свою обіцянку: у глибокому тилу противника воїни Сил оборони України знищили чергову колону росіян. Це відбулося у тісній взаємодії з нашими побратимам з Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Грузинського Легіону", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під Києвом героїчно загинули троє українських танкістів Сергій Васіч, Олег Свинчук і Віталій Пархомук. З їх допомогою були знищені шість одиниць російської важкої техніки, і окупанти були відкинуті, що дозволило ЗСУ перейти в контрнаступ і звільнити село Макарів.

Раніше повідомлялося, що захисники України рознесли зведений загін гвардійського ударного полку окупантів. Із загону парашутно-десантного ударного Костромського полку залишився в живих лише один російський військовий – він зараз у госпіталі.

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