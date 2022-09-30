Наші танкові роти і зараз заходять до Донецька в режимі розвідки боєм - Світан

Українські військові, ЗСУ, танк / Генштаб ЗСУ, скрін

Українська розвідка успішно заходить в Донецьк. Росіяни і місцеві сепаратисти в шоці від нахабства українців.

Про це розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Донецьк для росіян з точки зору військової стратегії ущербний. Всі ці 8 років ЗСУ тримали місто в напівоточенні, всі ці 8 років Україна перебувала на відстані буквально 3 км від кордонів Донецька. Наші розвідники ходять в місто і досить успішно, а росіяни і "ДНРівці" в шоці від такого нахабства України. Наші танкові роти і зараз заходять в Донецьк в режимі розвідки боєм, але відходимо назад, тому що є політичні моменти", - сказав Світан.

Потім офіцер додав, що не потрібно мати великий ударний військовий кулак, щоб увійти в Донецьк, адже окупанти там не будували укріплень, бо вірили, що їх прикриють Мінські домовленості.

"Вони не будували бетонні укріплення. Тобто за допомогою дій тактичного рівня, з авіацією, артилерією і бронетанковими частинами можна увійти в Донецьк, причому відразу з трьох сторін", - зазначив експерт.

Раніше радник офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, перейде на завершальний етап після падіння Луганська або Донецька. Це остаточно деморалізує російську сторону.

Нагадаємо, колишній командувач армією США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що до кінця 2022 року українські військові зможуть відтіснити російських окупантів на позиції, які були під контролем ворога станом на 23 лютого. А вже до середини 2023 року ЗСУ можуть зайти до Криму.

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