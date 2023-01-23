"Нездорова армії світу": військовий експерт розповів, чи варто чекати масованого наступу РФ

Зараз важко передбачити дії окупаційної армії щодо України, впевнений Олег Катков.

ЗСУ, російські окупанти / колаж фото Міноборони РФ, @DefenceU

Росіяни намагаються перехопити стратегічну ініціативу. Для них жива сила не є цінним ресурсом.

В інтерв'ю Главреду головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков зазначив, що момент підготовки не є ключовим фактором, що є проблемою.

"Є певні нормативи викладки - скільки треба часу на підготовку, розгортання бойових госпіталів якою має бути комплектність, забезпечення боєприпасами та автотранспортом, тощо. Тобто це те, про що говорили не лише в Україні, а й у всіх розвідках країн-членів НАТО – мовляв, якщо вони не розгорнули шпиталі та не створили відповідних запасів, повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року не буде. Але ми це вже проходили, бо багато хто накладав на дії РФ матрицю підготовки здорової армії світу", - заявив Катков.

Хто такий Олег Катков Військовий експерт, головний редактор військового порталу Defense Express.

Також він підкреслив, що не треба зараз потрапляти в ту ж пастку і вважати, що перед наступом у них повинні бути розгорнуті певні сили, бази забезпечення тощо.

"Для РФ все це вже не є фактором – там щось стрельнуло в голові (на жаль, не куля) і все, вони побігли класти тисячі мобілізованих на квадратний метр",-підсумував експерт.

Раніше Катков заявив про те, що яку б кількість людей диктатор Путін не мобілізовував у свою армію (була інформація про 500 тисяч осіб) , його генерали все одно будуть використовувати їх як гарматне м'ясо.

Як повідомляв Главред, аналітики Американського Інституту вивчення війни також вважають, що в 2023 році країна-агресор Росія може готуватися до чергового великому наступу у війні проти України. На думку експертів, є як мінімум три варіанти розвитку подій.

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