"Хочеться забути, що РФ існує": у росіян не з’явиться "втома від війни" – експерт

Не варто очікувати, що всередині РФ можуть виникнути коливання, якщо Путін почне активніше мобілізовувати людей на фронт.

У росіян не з’явиться "втома від війни", вважає Олег Катков/ УНІАН, Facebook, скрін

Населення країни-агресорки Росії і далі підтримуватиме злочини диктатора Володимира Путіна та окупантів, це видно, зокрема, з реакції на знищення ракетою багатоповерхівки в Дніпрі.

Тому не варто розраховувати, що посилення мобілізації в РФ "вижене на вулиці" незгодних. Якщо такі незгодні будуть і вони вийдуть протестувати, їх просто заб’ють кийками. Про це розповів головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков в інтерв’ю Главреду.

"Якщо там з’являться якісь незадоволені, вкрай обмежені, їх просто заб’ють кийками, і на цьому все завершиться. А для того, щоб зрозуміти, що у РФ пропаганда настільки виїла мізки, достатньо відкрити будь-який російський телеграм-канал і до відео зі знищеним будинком у Дніпрі подивитися коментарі, після яких хочеться не знати, що РФ в принципі існує", – зазначає Катков.

Росіяни активно підтримують злочинні дії свого президента-диктатора, каже головний редактор військового порталу. Він наголосив, що не бачить жодних сценаріїв того, що у РФ може настати втома від війни.

За його словами, якщо Путіну потрібно буде воювати до останнього росіянина, він це зробить, а населення РФ навіть в такій ситуації забезпечить йому підтримку.

Раніше в ГУР Міноборони України розповіли, що окупанти змінили тактику, адже вчаться на помилках. Тепер вони більш реально оцінюють потужність України і будують чіткішу систему управління по всій лінії фронту.

Нагадаємо, раніше генерал армії України Микола Маломуж говорив, що російський диктатор Володимир Путін хоче захопити всю Донецьку область до 24 лютого, щоб у річницю повномасштабного вторгнення в Україну оголосити, нібито цілі так званої "спецоперації" були виконані.

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