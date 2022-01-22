Напад Росії на Україну: названо найвірогідніший сценарій

Один зі сценаріїв російського вторгнення передбачає раптовий напад. Всього сценаріїв три. Кожен з них може статися і матиме швидкоплинний характер.
Вторгнення Росії в Україну може відбутися за одним з трьох сценаріїв, причому найвірогідніший один з них - це проведення наземної операції РФ проти України. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.
Згідно першого сценарію можливого вторгнення РФ, конфлікт може початися з боку Білорусі. Відбудеться закидання до 200 диверсійно-розвідувальних груп на територію України.
Другий сценарій пов'язаний з розбалансуванням всередині України і розгортанням масових протистоянь з владою.
"Все це може бути штучно підживлено російськими спецслужбами і проросійськими структурами, які залишилися в Україні з часів президентства Януковича", - зазначив експерт.
Третій сценарій російського вторгнення передбачає раптовий напад.
"Наприклад, десантно-штурмова операція з моря або з повітря. Це буде супроводжуватися раптовим перекиданням значної кількості структур спецпризначення, які будуть намагатися захопити і змінити владу в Україні", - розповів Бадрак.
На думку військового експерта, всі ці сценарії можуть статися і носитимуть швидкоплинний характер.
"Якщо оцінювати ймовірність сценаріїв у відсотках, то імовірність проведення наземної операції Росії проти України становить 80%. Така висока ймовірність обумовлена тим, що українська влада за вісім років створила сприятливі для Путіна умови. Імовірність проведення ракетної операції з повітря становить 20%, тобто, швидше за все, це не відбудеться", - вважає експерт.
читайте такожПеретворити Україну на Сирію: військовий експерт спрогнозував, чи буде РФ завдавати ракетних ударів
На думку експерта, поки що Путін вагається, оскільки може отримати в Україні потужну відсіч, що фактично означатиме програш Росії та крах нинішньої російської влади.
Коли може початися атака Росії
"Найімовірніші терміни операції - з початку російсько-білоруських навчань на початку лютого (6-8 лютого) і до річниці анексії Криму. Така перспектива повинна нас не лякати, а мобілізувати на активні дії та підготовку до війни", - резюмував він.
Як повідомляв Главред, Валентин Бадрак вважає, що Росія не дуже готова до війни з Україною, тому єдиний варіант для РФ – вибір вдалого моменту і здійснення бліцкригу.
За словами військового експерта, "не варто виключати проведення десантно-штурмової операції по відношенню до Києва з метою зміни влади". При цьому він вважає, що українська влада не готується до потужної війни.
Читайте також:
- Не олігархи: Каспаров розповів, хто впливає на Путіна в питаннях війни
- "Будь-яке порушення кордону України вважатимемо вторгненням": Байден жорстко попередив Путіна
- "США вирішили дотиснути Путіна": експерт пояснив, чи буде вторгнення Росії та назвав терміни
- Ескалація на Донбасі, "убивство" Поклонської, "злив" Аксьонова: Жданов назвав приводи для нападу РФ