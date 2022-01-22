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Напад Росії на Україну: названо найвірогідніший сценарій

22 січня 2022, 15:32
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Один зі сценаріїв російського вторгнення передбачає раптовий напад. Всього сценаріїв три. Кожен з них може статися і матиме швидкоплинний характер.

Володимир Путін
Поки що Путін вагається, бо може отримати в Україні потужну відсіч / Фото Reuters

Вторгнення Росії в Україну може відбутися за одним з трьох сценаріїв, причому найвірогідніший один з них - це проведення наземної операції РФ проти України. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

Згідно першого сценарію можливого вторгнення РФ, конфлікт може початися з боку Білорусі. Відбудеться закидання до 200 диверсійно-розвідувальних груп на територію України.

Другий сценарій пов'язаний з розбалансуванням всередині України і розгортанням масових протистоянь з владою.

"Все це може бути штучно підживлено російськими спецслужбами і проросійськими структурами, які залишилися в Україні з часів президентства Януковича", - зазначив експерт.

Третій сценарій російського вторгнення передбачає раптовий напад.

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"Наприклад, десантно-штурмова операція з моря або з повітря. Це буде супроводжуватися раптовим перекиданням значної кількості структур спецпризначення, які будуть намагатися захопити і змінити владу в Україні", - розповів Бадрак.

На думку військового експерта, всі ці сценарії можуть статися і носитимуть швидкоплинний характер.

"Якщо оцінювати ймовірність сценаріїв у відсотках, то імовірність проведення наземної операції Росії проти України становить 80%. Така висока ймовірність обумовлена тим, що українська влада за вісім років створила сприятливі для Путіна умови. Імовірність проведення ракетної операції з повітря становить 20%, тобто, швидше за все, це не відбудеться", - вважає експерт.

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На думку експерта, поки що Путін вагається, оскільки може отримати в Україні потужну відсіч, що фактично означатиме програш Росії та крах нинішньої російської влади.

Коли може початися атака Росії

"Найімовірніші терміни операції - з початку російсько-білоруських навчань на початку лютого (6-8 лютого) і до річниці анексії Криму. Така перспектива повинна нас не лякати, а мобілізувати на активні дії та підготовку до війни", - резюмував він.

Як повідомляв Главред, Валентин Бадрак вважає, що Росія не дуже готова до війни з Україною, тому єдиний варіант для РФ – вибір вдалого моменту і здійснення бліцкригу.

За словами військового експерта, "не варто виключати проведення десантно-штурмової операції по відношенню до Києва з метою зміни влади". При цьому він вважає, що українська влада не готується до потужної війни.

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