Натяк, що ЧФ РФ буде зле: в Литві купили морський дрон для України та дали йому символічну назву

Литовці купили для України морський безпілотник за 250 тисяч доларів. За допомогою голосування йому придумали символічну назву "PEACE Дец".
У Литві придбали для України морський дрон за 250 тисяч доларів і назвали його дуже символічно – "PEACE Дец".
"Це офіційно. Литовці купили для України морський безпілотник за $250 тисяч і всього за кілька годин, набравши 12 тисяч голосів, назвали його "PEACE Дец" – - написав у Twitter литовський журналіст Андрюс Тапінас.
Литовці також зробили натяк Чорноморському флоту Росії.
"Наші найкращі побажання миру Чорноморському флоту Росії", - зазначив Тапінас.
За його словами, триває фінансування ще одного безпілотника з Литви.
Раніше жителям Литви вдалося придбати для потреб ЗСУ 110 засобів протидії російським безпілотникам, а також 80 схвалених північноатлантичним альянсом радарів Wingman на суму 1 095 000 євро. За допомогою антидронів можна збивати БПЛА на відстані 5 кілометрів.
Як повідомляв Главред, Естонія передала ЗСУ три безпілотники, які купив для російських військових блогер-далекобійник з Пскова.
Громадянин РФ збирав гроші на техніку за допомогою соціальних мереж. Він оголосив збір серед своїх підписників. Однак після покупки дронів на кордоні в Естонії їх конфіскували.
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