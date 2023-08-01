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Генерал-майор розповів, чому РФ щосили намагається повернути Старомайорське

Аліна Дембіцька
1 серпня 2023, 23:37 оновлено 1 серпня, 23:45
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Як підкреслив генерал-майор, зараз ні Україна, ні країна-агресорка Росія не мають остаточного домінування на фронті.
Сергей Кривонос, ВСУ
Чому РФ щосили намагається повернути Старомайорське? / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Вікіпедія

Українське село Старомайорське, що на Донеччині, стало важливим плацдармом для Збройних сил України, зокрема, для розвитку наступальних дій. Про це розповів генерал-майор Сергій Кривонос в ефірі "Донбас Реалії".

"Старомайорське розглядається як успішний плацдарм для ЗСУ щодо розвитку наступальних дій. Тому росіяни, розуміючи цю загрозу, намагаються її не допустити. В останні дні вони кидають усі сили і засоби на відбиття Старомайорського. Якщо Старомайорське буде і в подальшому під контролем ЗСУ, то це буде такий клин, який можна вбити у бойові порядки російської армії", - зазначив Кривонос.

Як підкреслив генерал-майор, зараз ні Україна, ні країна-агресорка Росія не мають остаточного домінування на фронті. На одних ділянках фронту наступають ЗСУ, на інших агресор, тож зараз є ризик входу у затяжну фазу війни.

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"Росіяни намагаються наступати на Куп'янському напрямку, ми намагаємося на Бахмутському напрямку, а також в районі Запорізького напрямку. Хто має остаточну перевагу? В певних моментах росіяни домінують на одній ділянці, ми домінуємо на інших ділянках", - сказав Кривонос.

Він підкреслив, що наразі питання полягає в тому, в кого буде більше спроможностей для підтримання дій своїх військ.

"Сучасна війна ще раз підкреслює, що це війна не хоробрих багнетних атак, а це війна добре навченого особового складу", - додав генерал-майор.

Хто такий Сергій Кривонос

Сергій Григорович Кривонос (нар. 26 липня 1970, Кременчук, Полтавська область) – український політичний та військовий діяч, генерал-майор запасу Збройних сил України, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019).

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2019-2020), пише Вікіпедія.

ЗСУ звільнили Старомайорське

27 липня стало відомо, що ЗСУ звільнили село Старомайорське на Донеччині. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський. Це село звільнили українські військові з 35-ї бригади та батальйон тероборони "Арей". Президент України особисто опублікував відео з українськими захисниками у звільненому селі.

Спікер Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень розповів, що звільнення Старомайорського було унікальним, адже Збройним силам України довелося працювати в умовах тотального мінування.

Також Шершень підкреслив, що зі звільненням Старомайорського українським воїнам вдалося подолати першу лінію оборони армії РФ, це відкриває шляхи до подальшої деокупації українських територій.

Як зазначив боєць 35 ОБрМП із позивним "Дикий", через кілька днів після звільнення села Старомайорське Донецької області у російських пабліках почала поширюватися інформація, що армія РФ нібито змогла відбити село. Проте ця інформація є неправдивою. ЗСУ мужньо тримають Старомайорське.

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