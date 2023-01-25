"Кричуща провокація" : у РФ б'ються в істериці через передачу танків Abrams Україні

У РФ бояться використання Україною американської військової допомоги для проведення операції з деокупації Криму.

ЗСУ отримають танки M1 Abrams / Фото Вікіпедія

У РФ вибухнула справжня істерія після інформації про те, що США передають Україні бойові танки M1 Abrams для захисту від російської агресії.

Зокрема, посол Росії в Сполучених Штатах Анатолій Антонов почав хвалитися тим, що всі поставлені Україні американські бойові танки M1 Abrams нібито будуть знищені окупантами.

"По ходу української кризи [військової агресії РФ проти України] адміністрація не раз використовувала прийом з публікацією відомостей у ЗМІ напередодні значущих поставок озброєнь і техніки київському режиму", — прокоментував він.

При цьому дипломат РФ з піною біля рота стверджує, що рішення США нібито є "кричущою провокацією".

За його словами, влада США "підвищує планку військового сприяння" Києву.

"Очевидно, що Вашингтон цілеспрямовано намагається завдати нам стратегічної поразки", - додав він.

Він також стверджує, що американську бронетехніку нібито вже не можна вважати "оборонним озброєнням". Він підкреслює, що Білий дім дає дозвіл Україні на використання американської військової допомоги для проведення операції з деокупації Криму.

Посол РФ стверджує, що якщо поставка дійсно відбудеться, то російська армія зможе знищити американську військову техніку в Україні.

Танк M1 Abrams M1 Abrams - основний бойовий танк США. Серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та низки близькосхідних держав. Названий на честь генерала Крейтона Абрамса. М1 "Абрамс" наразі є одним з найважчих танків, його бойова маса перевищила 62 т. За роки існування танк отримав безліч модернізацій. Він став першим танком, оснащеним протитанковим снарядом з збідненим ураном, здатним пошкодити будь-яку іншу бронетехніку іноземних армій. М1 Abrams оснащений балістичною системою управління вогнем, в основний приціл навідника GPS вбудований лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Передбачена газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту при підбитті танка. Озброєння М1 Abrams відрізняється від різних версій. В оригінальній версії використовувалася 105-мм нарізна танкова гармата M68 з можливістю розміщення 55 снарядів, а в модернізаціях M1A1 і M1A2 використовується 120 мм гладкоствольна танкова гармата M256.

З додаткового озброєння танк оснащується трьома кулеметами, екіпаж також може зберігати всередині вежі гвинтівки типу M16 або карабіни M4.



"Немає ніяких сумнівів, що в разі прийняття рішення про передачу Києву M1 Abrams, американські танки будуть знищені нашими військовими точно так же, як знищуються всі інші зразки натовської техніки", — висловив свої фантазії Антонов.

Раніше повідомлялося про те, що Україна може отримати від Сполучених Штатів Америки 10 танків Abrams. З такою ініціативою виступив президент США Джо Байден.

На такий крок він може піти з метою розблокувати поставки танків Україні з інших країн.

Пізніше з'явилася інформація про те, що федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц після декількох місяців коливань прийняв рішення про передачу танків Leopard Україні. Німеччина відправить Києву як мінімум одну роту танків Leopard 2A6. Інші країни також отримають дозвіл від Берліна на відправку бойових машин.

Як повідомляє Spiegel, згідно з даними журналістів, Німеччина передасть мінімум одну роту танків Leopard 2A6.

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