'Накриває площу': Світан назвав головну небезпеку ракети 'Орешник'

Погрози "Орешником" є частиною тиску РФ на Україну, упевнений Роман Світан.

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Роман Свитан оцінив імовірність удару РФ / Колаж: Главред, фото: Генеральний штаб ЗСУ, скріншот із відео

Важливе із заяв Свитана:

Погрози "Орешником" є частиною тиску РФ на Україну

Боєзаряд, який несе "Орешник", не виконує свого головного завдання

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан прокоментував нові погрози країни-агресора РФ застосування ракети "Орешник" по Україні.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, у Москві бояться нової української балістичної ракети "Грім-2" з дальністю 500 кілометрів, яку РФ буде проблемно перехопити.

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Експерт вважає, що російська ППО може "пропустити" ракету "Грім-2", адже у росіян немає стовідсоткової гарантії, що вони здатні збивати балістичні ракети.

"У Росії це прекрасно розуміють. Тому погрози "Орешником" є частиною тиску на Україну, точніше - на українських політиків, які ухвалюють рішення. На військових особливо не натиснеш, а на політиків можна", - пояснив він.

Утім, виключати атаку "Орешником" не можна, адже удар РФ може бути завдано по різних цілях, зокрема й по Києву, не виключив співрозмовник.

"Орешник" - це зброя, що накриває площі. Однак вона не така страшна, як її малюють. Удар "Іскандером" набагато страшніший, адже це 500-кілограмовий фугасно-осколковий боєприпас, підлітний час якого кілька хвилин. Дальність - 500 км. Підготуватися до такого удару дуже складно. Наприклад, 7 травня на Київ заходила балістика - 3 хвилини від тривоги до удару, оскільки Росія підтягнула "Іскандери" до лінії бойового зіткнення. Використання "Іскандерів" для РФ набагато простіше, а для нас набагато складніше і небезпечніше", - зазначив він.

Військовий експерт також уточнив, що "Орешник" використовується Москвою більше як механізм тиску, адже ця ракета не змогла довести свою ефективність: кінетичний боєзаряд, який несе "Орешник", не виконує свого головного завдання.

"Він не точний. Кожен кінетичний прут боєголовки направити неможливо. "Орешник" просто намагається накрити площу і, можливо, пробиває кілька поверхів, тоді як "Іскандер" може "скласти" всі 9 поверхів ударом однієї ракети. Тож погроза "Орешником" більшою мірою покликана чинити психологічний тиск. Крім того, "Орешника" у Росії небагато. Це лише передсерійні зразки, які не продемонстрували свою точність. Ця зброя не доведена до розуму. ККД низький. Тож тут суто психологічний момент", - додав Світан.

Раніше російські пропагандистські ресурси писали про те, що диктатор Володимир Путін нібито доручив міноборони РФ визначити цілі в Києві для удару "Орешником".

Як писав Главред, у Путіна прокоментували погрози нових ударів Орешником по Україні. Із заявою виступив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, Віктор Ягун сказав, чи є ризик атаки Орешником по Києву. Путін сподівається, що після погроз ліщиною українці злякаються.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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