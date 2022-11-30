"Попереду ще цілий рік жорсткої війни": військовий про те, як будуть розвиватися події на фронті

Війна в Україні закінчиться через рік / колаж фото Вікіпедія, 10-та гірсько-штурмова бригада

Українцям необхідно набратися терпіння, адже війна, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, ще не закінчується. Бойові дії триватимуть ще рік. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовослужбовець, лідер праворадикальної організації С14 (рух товариства майбутнього) Євген Карась.

"Ми чули прогноз від Міністерства оборони, що бойові дії завершаться до осені наступного року. Буданов говорив, що глибока військова поразка, кризова для Росії, відбудеться трохи раніше – до кінця весни 2023 року, а потім неможливість її продовження ... буде важко, тому що попереду ще цілий рік жорсткої війни. Але ми вже попередньо маємо серйозні оцінки, за які можна хапатись, і знаємо, коли вона закінчиться", - сказав Карась.

Він додав, що в України є дуже оптимістичні прогнози. Військовослужбовець зазначив, що в Криму може бути багато "жестів доброї волі".

"Крим - це пастка для щура". Він туди забіг з Ростовської області, міст ми перебили, і тепер там сидить. Уявіть собі, що буде з Кримом, коли ми вийдемо на берег Азовського моря, де все прострілюється, і туди нічого підпливти не може", - зазначив військовий.

Він також додав, що окупантам буде вкрай важко сховатися від ЗСУ в Криму, адже там дуже багато відкритої території.

"Це буде дуже весела "бавовна", тому немає нічого дивного в тому, що Крим повернеться досить швидко", - додав Карась.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 14 листопада під час свого візиту до звільненого від російської окупації Херсона сказав, що Україна не вірить заявам Росії про нібито "переговори". Київ має намір продовжувати операцію з деокупації своїх територій.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також зазначив, що контрнаступ армії України триватиме і взимку. Він пояснив, що якщо наступ ЗСУ сповільниться, західний світ може втомитися від війни. Ситуацією скористається країна-окупант РФ і просуватиме переговори на своїх умовах. Тому Україна має намір наступати.

У Пентагоні відзначали, що взимку ініціатива на полі бою буде на боці України і ЗСУ не дадуть окупантам перепочинку. Україна продовжуватиме підривати логістику російських військових.

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