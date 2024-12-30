'Накопичено багато ракет': у РНБО попередили про загрозу масованого удару РФ

Важливо:
- Дрони-камікадзе типу Shahed продовжують атакувати Україну
- У РФ накопичено багато ракет, зокрема Х-101 і Калібр, і балістика
РФ накопичує засоби ураження для нових повітряних ударів по Україні, заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Як написав він у Telegram, російські дрони-камікадзе типу Shahed продовжують атакувати Україну, тому не варто говорити про зниження кількості атак.
"Вони (окупанти - ред.) накопичують дрони, бо в них відбулося певне логістичне провисання внаслідок вдалих ударів по місцях виробництва і зберігання комплектуючих до "Шахедів", звідси і зниження кількості в повітрі", - пояснив глава ЦПД.
Він також переконаний у тому, що ворог не хоче завершення війни і робить усе, щоб вона тривала.
"У росіян накопичено багато ракет різних типів, зокрема Х-101 і Калібр, а також балістика для нанесення ударів", - додав Коваленко.
Раніше в ГУР попередили про загрозу масованого удару РФ. До кожної повітряної тривоги треба ставитися відповідально, підкреслив Андрій Юсов.
Як повідомляв Главред, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Ліщина", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці. Її вперше було випробувано 2011 року, проте вона не надійшла в серійне виробництво і обходиться окупантам набагато дорожче, ніж ракети інших типів.
Якщо начинити балістичну ракету середньої дальності "Ліщина" ядерним зарядом, то радіоактивне забруднення буде розміром із половину Дніпропетровської області. Залежно від напрямку вітру в момент вибуху радіоактивне забруднення може понести і в Росію, і в Білорусь, і в Туреччину, і в Європу. Таку думку озвучив експерт з питань авіації Валерій Романенко.
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Хто такий Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
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