У ексглави Нафтогазу Коболєва проходять обшуки

Коболєва обшукує ДБР / УНІАН

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в будинку і офісі колишнього глави компанії "Нафтогаз" Андрія Коболєва.

Як пише РБК-Україна з посиланням на інформацію ДБР, обшуки проводяться в офісі АТ "Укртрансгаз" і у керівників приватних підприємств.

Причинами таких дій є робота в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд гривень.

Як відомо Коболєв у 2014 році розпорядженням Кабінету Міністрів отримав посаду голови правління НАК "Нафтогаз" України.

Він прийшов на місце Євгена Бакуліна. А 28 квітня 2021 року був звільнений з посади голови правління НАК "Нафтогаз"

читайте такожКоболєв пригрозив "повоювати" після свого вигнання з НафтогазуНагадаємо, раніше Коболєв назвав реальну причину свого звільнення - це накопичені 2 мільярди доларів вільних грошових коштів.

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