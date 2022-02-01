У ексглави Нафтогазу Коболєва проходять обшуки

Справою займається Державне бюро розслідувань.
Державне бюро розслідувань проводить обшуки в будинку і офісі колишнього глави компанії "Нафтогаз" Андрія Коболєва.
Як пише РБК-Україна з посиланням на інформацію ДБР, обшуки проводяться в офісі АТ "Укртрансгаз" і у керівників приватних підприємств.
Причинами таких дій є робота в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд гривень.
Як відомо Коболєв у 2014 році розпорядженням Кабінету Міністрів отримав посаду голови правління НАК "Нафтогаз" України.
Він прийшов на місце Євгена Бакуліна. А 28 квітня 2021 року був звільнений з посади голови правління НАК "Нафтогаз"
читайте такожКоболєв пригрозив "повоювати" після свого вигнання з НафтогазуНагадаємо, раніше Коболєв назвав реальну причину свого звільнення - це накопичені 2 мільярди доларів вільних грошових коштів.
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