"Надто багато тіл": військовий розкрив подробиці удару по інституту в Полтаві

Ігор з побратимом були одними з перших, хто надавав допомогу потерпілим.

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Біля зруйнованих приміщень інституту коїлося пекло / Колаж Главреда. Фото: instagram.com/ihor__tkachov, сайт військового інституту

Під час порятунку постраждалих унаслідок удару Росії по Полтавському військовому інституту 3 вересня однією з головних проблем виявилися китайські турнікети, розповів у себе в Instagram військовослужбовець, бойовий медик Ігор Ткачов.

Бійця ЗСУ спантеличила незабезпеченість якісними турнікетами місцевих медиків, а також їхня неготовність працювати у подібних надзвичайних ситуаціях.

Ткачов пояснив, що живе зовсім поруч інституту звʼязку і вирушив з другом на допомогу після того, як у районі закладу прогриміли вибухи.

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Ігор з побратимом були одними з перших, хто надавав допомогу потерпілим. Після перших кількох поранених військові побачили ширшу і страшнішу картину.

"Перед нами стояв старий величезний ЗІЛ, у який просто вантажили поранених. Їх клали на ганчірки, ковдри, двері, піднімали майже вище голови і закидали в багажник. Я не встиг навіть подивитися, що з ними. Коли прийшов, то вже просто допоміг докинути останніх поранених. Місця вже не було, двері закрили, і ЗІЛ поїхав через усе місто до лікарні, набитий людьми, які вмирали", - пише медик.

Як стверджує очевидець, через поранення і невдалу реанімацію поранені помирали просто у сортувальному пункті, розгорнутому поблизу місця трагедії.

Ткачов підсумовує, що ключову роль тут відіграли небезпечні китайські турнікети, а також неготовність працювати у подібних умовах лікарів, що прибули до інституту.

"Я давав свої турнікети, а люди не знали, що з ними робити", - поскаржився медик.

Він додав, що "лікарі, які приїхали, були молоді, дівчата з довгими нігтями, які кричали, тряслися, не знали, що робити, розгублені".

"Їм просто вантажили важких, без рук і ніг, в конвульсіях, вмираючих людей у машини, вони губилися. У них я не побачив ані турнікетів, ані якоїсь організації", - описує Ігор.

Також Ткачов зауважує, що не бачив, що робити працівники ДСНС крім перенесення поранених, але допускає, що хтось з фахівців теж допомагав накладати на ампутовані кінцівки поранених ті ж китайські турнікети.

Полтавський військовий інститут зв'язку. Що це? Полтавський військовий інститут зв'язку - вищий військовий навчальний заклад України. Здійснював підготовку офіцерів з вищою військово-спеціальною освітою для частин військ зв'язку сухопутних військ. Інститут виховав тисячі офіцерів, які розвивали, захищали і продовжують боронити Україну.

Удар по військовому інституту в Полтаві - головне

У вівторок вранці, 3 вересня, Росія двома балістичними ракетами завдала удару по Полтавському військовому інституту звʼязку. Приліт застав людей під час їхньої евакуації у бомбосховище. Відомо про майже 300 поранених.

Рятувальники не могли почати розбір завалів та пошук постраждалих через повторні повітряні тривоги протягом наступної години.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України".

Коментуючи атаку на Полтаву, російські терористи стверджували, що у зруйнованому навчальному закладі начебто перебували "іноземні інструктори", які готували спеціалістів "з усіх з'єднань і військових частин ЗСУ".

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