"Треба зробити мертву зону": російський пропагандист хоче знищити Суми

Пропагандист Сергій Міхєєв в сказі через те, що жителі прикордонного міста Суми нібито "живуть спокійно".

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Російський пропагандист запропонував знищити Суми / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Російський пропагандист Сергій Міхєєв захотів повністю знищити прикордонні українські території. Зокрема йому дуже "муляє очі" місто Суми, яке окупанти так і не змогли захопити в перші тижні повномасштабного вторгнення. Відео зі скандальною заявою вже поширилося в Мережі.

Міхєєв наполягає на тому, що місто Суми має стати так званою "мертвою зоною", в якій взагалі "не повинно залишитися живих людей".

"Чому ми цяцькаємося з тією стороною кордону. Її треба перетворити в мертву зону. Там ніхто не повинен жити. Артилерія, авіація, ракети та інше. Місто Суми як би і все інше, не треба, щоб вони жили спокійно. Ми їх не чіпаємо. Прикордонне місто Суми живе спокійно, а чого живете спокійно", - сказав Міхєєв.

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Варто зазначити, що "спокійним" він називає життя в умовах, коли прикордонні території щодня перебувають під російським обстрілом.

Дивіться відео зі скандальною заявою російського пропагандиста:

Російський пропагандист запропонував знищити Суми / фото: скріншот

Скандал з пропагандистом Красовським

Наприкінці жовтня 2022 року відомий російський пропагандист Антон Красовський публічно в ефірі російського телебачення закликав вбивати українських дітей. Він без ноток жарту в голосі сказав, що українських дітей потрібно "або топити, або спалювати".

Подібні висловлювання здивували навіть одну з головних пропагандисток РФ - главреда каналу RT Маргариту Симоньян. Вона назвала його висловлювання "дикими і огидними" та заявила, що припиняє співпрацю з Красовським. Втім, цього не сталося - його знову помітили в ефірі Russia Today.

СК Росії не знайшов складу злочину в закликах Красовського "топити і спалювати українських дітей".

Варто зазначити, що пропагандист Красовський вже не раз робив скандальні заяви, спрямовані проти України. Так, за місяць до широкомасштабного вторгнення РФ в Україну він відкрито погрожував вбивствами мирних українців. Путініст заявляв, що РФ не дозволить Україні вступити до НАТО, а її Конституцію спалять на Хрещатику.

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