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"Треба добудувати елементи держави": в ОП розповіли, чи піде Зеленський на другий термін

9 січня 2023, 00:15
Радник керівника Офісу президента вважає, що Зеленський повинен йти на другий термін, аби допрацювати перехідний період.
'Треба добудувати елементи держави': в ОП розповіли, чи піде Зеленський на другий термін
В ОП розповіли, чи піде Зеленський на другий термін / ОПУ

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, чи балотуватиметься український гарант Володимир Зеленський на другий термін. Подоляк підкреслив, що він не обговорює цю тему з президентом, а тому висловлює особисту думку.

"Ми ці питання не обговорюємо, тому що війна. Я щиро про це кажу. Я відношуся до категорії більш радикальних людей. Я вважаю, що виходячи з аналізу психотипу президента, ми маємо ефективно довести до кінця війну, тобто маємо її виграти. Для цього психотип Зеленського ідеально підходить", - зазначив Подоляк в інтерв'ю каналу "Рада" в рамках телемарафону.

Радник керівника Офісу президента вважає, що Зеленський повинен йти на другий термін, аби допрацювати перехідний період.

"Зважаючи на Україну, як країну, яка любить дуже дискутувати внутрішньо після перемоги – хто головний переможець, мені видається, що Зеленський точно має йти на другий термін. Але це ми не обговорюємо з ним. Це моя особиста думка. Я вважаю, що він має допрацювати перехідний період. Треба добудувати елементи держави. І він, як людина, яка внутрішньо знаходиться і у війні, і розуміє вихід з війни, має це відпрацювати", - додав радник.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що планує залишатися президентом України до перемоги країни у війні проти РФ.

"До нашої перемоги я точно буду президентом. А там – навіть не думаю. Поки що не думаю, не готовий. Дуже хочеться просто на море. Скажу вам відверто, дуже хочу на море. Просто на море, коли ми вже перемогли", - зазначив Зеленський.

Раніше український гарант заявляв, що не зможе піти на третій термін владарювання як це зробив генеральний секретар Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін. За його словами, це дуже довго для правління.

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