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Надія обірвалась: на Вінниччині поховають 33-річного захисника, якого рік вважали зниклим безвісти

2 березня 2023, 22:59
Родина українського захисника майже рік жила сподіваннями та продовжувала пошук рідної кровинки.
Виталий Штонда
На Вінниччині поховають 33-річного захисника Віталія Штонду / Тульчинська районна державна адміністрація

На Вінниччині поховають молодого воїна Віталія Штонду, який загинув ще в березні минулого року у боях на Херсонщині. Захиснику України було лише 33 роки. Його родина рік жила сподіваннями на те, що він живий.

Як повідомляє пресслужба Тульчинської районної державної адміністрації, Віталій народився 9 липня 1989 року в селищі міського типу Піщанка. Коли російські окупанти розпочали повномасштабну війну проти України, він пішов на захист нашої країни.

Віталій був водієм вогнеметного відділення вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту.

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"Віталій Васильович разом із побратимами пліч-о-пліч захищав територіальну цілісність держави, свою родину, кожного з нас. 29 березня 2022 року біля с. Олександрівка Херсонської області відбувся бій з окупантом. З того періоду наш земляк рахувався безвісти зниклим", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що родина Віталія майже рік жила сподіваннями та продовжувала пошук рідної кровинки. Проте сьогодні надія на те, що Віталій живий, зникла.

"Наш оборонець повертається на щиті до рідної домівки, де знайде свій останній спочинок на малій батьківщині. Така страшна ціна миру й волі, ціна наближення перемоги. Жодними словами не втамувати пекучий біль і не загоїти рани в душі", - зазначили у райдержадміністрації.

Як повідомляв Главред, у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

Також у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".

Окрім того, у боях за Україну під Бахмутом трагічно загинули двоє бійців КОРДу – Богдан Бондарчук та Віктор Мельниченко. Вони загинули під час виконання бойового завдання внаслідок удару реактивної артилерії російських військ.

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