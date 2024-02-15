У Зеленського назвали головне завдання, яке стоїть перед головкомом ЗСУ Сирським

Нове керівництво Збройних сил України має продемонструвати інший погляд на дії армії на лінії фронту. Українські війська не повинні повністю піти в оборону. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"Вона (заміна керівництва - ред.) надасть змогу інакше подивитися на ті тактичні й тактично-оперативні дії, які потрібні нам по лінії фронту по сухопутній частині. Адже ми не можемо засісти в оборону", - сказав в ефірі 24 каналу Михайло Подоляк.
На думку чиновника, для ведення ефективної війни Силам оборони потрібно знищувати логістику російських окупантів. Треба зробити так, щоб їм складніше було підтягувати сили і засоби та проводити ротації.
Крім того, державі слід посилити інформаційну політику, щоб країни-партнери усвідомили ситуацію.
"Треба посилити інформаційні тиски на країни, які є партнерами України. Які мають усвідомити, що якщо вони хочуть на своїй території її (війну - ред.) отримати, вони її обов'язково отримають, якщо Україна не виграє цю війну. Треба посилити це коректне пояснення", - наголосив Михайло Подоляк.
Перші заяви Сирського як головкому ЗСУ
Війна переходить у нову стадію, вважає головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, роль дронів і технологічного прогресу виходить на передові позиції.
ЗСУ перейшли до оборонної операції на цьому етапі війни з Росією, сказав Олександр Сирський. Мета української армії - максимальне виснаження противника і завдання йому серйозних втрат.
Оперативна обстановка на фронті дуже складна і напружена, розповів Олександр Сирський. У російських окупантів перевага за кількістю особового складу. Вони активно застосовують масовані піхотні штурми і не зважають на втрати.
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