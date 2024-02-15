У Зеленського назвали головне завдання, яке стоїть перед головкомом ЗСУ Сирським

Силам оборони України потрібно знищувати логістику російських окупантів, щоб ефективно вести війну, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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Ми не можемо засісти в оборону - Подоляк / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал О. Сирського, скріншот YouTube

Нове керівництво Збройних сил України має продемонструвати інший погляд на дії армії на лінії фронту. Українські війська не повинні повністю піти в оборону. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Вона (заміна керівництва - ред.) надасть змогу інакше подивитися на ті тактичні й тактично-оперативні дії, які потрібні нам по лінії фронту по сухопутній частині. Адже ми не можемо засісти в оборону", - сказав в ефірі 24 каналу Михайло Подоляк.

На думку чиновника, для ведення ефективної війни Силам оборони потрібно знищувати логістику російських окупантів. Треба зробити так, щоб їм складніше було підтягувати сили і засоби та проводити ротації.

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Крім того, державі слід посилити інформаційну політику, щоб країни-партнери усвідомили ситуацію.

"Треба посилити інформаційні тиски на країни, які є партнерами України. Які мають усвідомити, що якщо вони хочуть на своїй території її (війну - ред.) отримати, вони її обов'язково отримають, якщо Україна не виграє цю війну. Треба посилити це коректне пояснення", - наголосив Михайло Подоляк.

Перші заяви Сирського як головкому ЗСУ

Війна переходить у нову стадію, вважає головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, роль дронів і технологічного прогресу виходить на передові позиції.

ЗСУ перейшли до оборонної операції на цьому етапі війни з Росією, сказав Олександр Сирський. Мета української армії - максимальне виснаження противника і завдання йому серйозних втрат.

Оперативна обстановка на фронті дуже складна і напружена, розповів Олександр Сирський. У російських окупантів перевага за кількістю особового складу. Вони активно застосовують масовані піхотні штурми і не зважають на втрати.

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