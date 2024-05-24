РФ стягує сили на кордон із Сумською та Чернігівською областями - Генштаб

Російські окупанти накопичують свої сили на кордоні з Чернігівською та Сумською областями. Про це під час брифінгу на Укрінформі заявив т.в.о. заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко.
Щодня росіяни обстрілюють прикордонні з артилерїі, б'ють "шахедами" та завдають авіаудари.
"Що стосується Сумського напрямку, там на сьогодні обстановка стабільна, контрольована, в прикордонних районах РФ утримує відповідне угруповання військ, яке проводить сковуючі дії, з метою недопущення перекидання наших підрозділів на інші загрозливі напрямки", - сказав Прохоренко.відео дня
Новий наступ РФ - загроза наступу на Сумщині
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти можуть розпочати наступ на територію України з нового напрямку на півночі, зокрема найбільша небезпека зараз є для Сумщини. Про це заявив заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін.
Російські війська можуть почати наступальні дії на Сумщині в будь-який момент. Про це сказав військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.
Майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначає, що вздовж українсько-російського кордону на Сумщині, протяжністю 564 кілометри, росіяни зібрали 30 тисяч військових. Тактика ворога полягатиме у створенні плацдарму з можливістю застосування додаткових підрозділів у разі потреби.
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