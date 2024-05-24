РФ стягує сили на кордон із Сумською та Чернігівською областями - Генштаб

Російські окупанти можуть готуватися до наступу, щоб не допустити перекидання українських підрозділів на інші напрямки.

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РФ стягує сили на кордон з Сумською та Чернігівською областями / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

Російські окупанти накопичують свої сили на кордоні з Чернігівською та Сумською областями. Про це під час брифінгу на Укрінформі заявив т.в.о. заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко.

Щодня росіяни обстрілюють прикордонні з артилерїі, б'ють "шахедами" та завдають авіаудари.

"Що стосується Сумського напрямку, там на сьогодні обстановка стабільна, контрольована, в прикордонних районах РФ утримує відповідне угруповання військ, яке проводить сковуючі дії, з метою недопущення перекидання наших підрозділів на інші загрозливі напрямки", - сказав Прохоренко. відео дня

Новий наступ РФ - загроза наступу на Сумщині

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти можуть розпочати наступ на територію України з нового напрямку на півночі, зокрема найбільша небезпека зараз є для Сумщини. Про це заявив заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін.

Російські війська можуть почати наступальні дії на Сумщині в будь-який момент. Про це сказав військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.

Майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначає, що вздовж українсько-російського кордону на Сумщині, протяжністю 564 кілометри, росіяни зібрали 30 тисяч військових. Тактика ворога полягатиме у створенні плацдарму з можливістю застосування додаткових підрозділів у разі потреби.

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