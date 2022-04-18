На Житомирщині судитимуть настоятеля храму МП: у чому він завинив

На Житомирщині судитимуть настоятеля храму МП / ua.depositphotos.com

Настоятель церкви Московського Патріархату в Новоград-Волинському районі постане перед судом за те, що закликав парафіян підтримати збройну агресію Росії в Україні, інформує пресслужба Житомирської обласної прокуратури.

"64-річний настоятель церкви Московського Патріархату в Новоград-Волинському районі, в березні цього року, вдень, під час спілкування на вулиці з місцевими жителями, давав їм "цінні" настанови, як насправді слід сприймати широкомасштабне вторгнення російської армії. Підозрюваний намагався переконати громаду в тому, що влада Російської Федерації відправила військових звільнити українців від нацистів і бандерівців, захистити російськомовне населення братнього народу", - сказано в повідомленні.

Настоятель церкви стверджував, що вбивають мирних жителів і руйнують їхні будинки і все навколо не російські війська, а ЗСУ.

У відповідь на такі заяви парафіяни звернулися до правоохоронців

Наразі обвинувальний акт щодо священика за фактом публічного заперечення здійснення збройної агресії проти України, публічних закликів до підтримки рішень та дій держави-агресора (ч.1 ст. 111-1 КК України) передано до суду.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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