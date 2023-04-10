"Злив" документів Пентагону: фронтова ППО України виснажиться в травні — у ЗСУ відповіли

Система ППО ЗСУ на лінії фронті вже до 23 травня може бути виснажена, пише The New York Times.

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Західні ЗМІ пишуть про проблеми з ППО України на фронті / АрміяInform

Фронтова протиповітряна оборона Україна може виснажитися вже до кінця травня. Такий сценарій не виключають у Пентагоні.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times, яка посилається на "злив" секретних документів Міноборони США.

Уточнюється, що за розрахунками американських військових, система ППО ЗСУ на лінії фронті вже до 23 травня буде виснажена. Це може стати причиною переведення мережі ППО вглиб української території.

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При цьому не виключається, що така ситуація може спровокувати більш активне застосування авіації російськими окупантами.

На прогнози, які опублікували в американській пресі, вже відреагували у Збройних силах України.

Зокрема, спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не став заперечувати, що Україна відчуває деяку нестачу зенітних боєприпасів. Разом з тим він підказав вихід з ситуації, що складається. За його словами, західні системи ППО можуть вирішити цю проблему і перекрити втрати.

"Питання в цифрах. Щоб повністю замінити їх, нам потрібно багато систем, і я не скажу вам, скільки", — додав Ігнат.

Поставки комплексів Patriot в Україну

Відправлення Patriot планувалося в рамках пакету військової допомоги від США, оголошеного 21 грудня 2022 року. У січні за підсумками переговорів з президентом США Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Берлін також направить в Україну системи Patriot.

16 січня українські військові прибули до США для навчання застосуванню комплексів, того ж дня аналогічні навчання розпочалися у ФРН. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте також говорив про намір передати Україні комплекси Patriot.

7 березня Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив - в Україну вже доставлені перші комплекси ППО Patriot.

Але пізніше Міноборони Польщі у відповідь на інформаційний запит журналістів спростувало цю інформацію.

Там повідомили, що Блащак вказав, що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу Patriot Україні, а твердження про отримання ППО може бути пов'язане з помилкою під час перекладу його заяви.

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