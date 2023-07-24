На Закарпатті обвалився міст: в річку злетіли вантажівка та автомобіль

Рух до мосту перекрили, а для автомобільного транспорту організували дорогу через найближчі населені пункти.

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На Закарпатті обвалився міст / колаж: Главред, фото: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що на Закарпатті стався обвалу мосту через річку Тересва - постраждало п'ятеро людей.

"24 липня о 19:00 до Служби порятунку надійшла інформація про руйнування автомобільного моста (протяжністю орієнтовно 30 м) між смт Тересва та с. Бедевля Тячівського району. Внаслідок події в річку Тересва впали 2 транспортні засоби: один вантажний та один легковий автомобілі. За попередньою інформацією 5 осіб травмовано, серед них 2 дітей. Постраждалих госпіталізовано до Тячівської районної лікарні", - повідомили у ДСНС України.

На Закарпатті стався обвал мосту / фото: ДСНС України

Спочатку було відомо про трьох постраждалих, про яких повідомила у Telegram Закарпатська ОВА.

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"У результаті обвалу мосту на Тячівщині постраждало троє людей. Їм надають необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Рух автомобільного транспорту організували через такі населені пункти: Крива - Терново - Нересниця - Вільхівці - Бедевля.

Після обвалу мосту постраждали троє людей / фото: ДСНС України

Нагадаємо, що південніше міста Мукачево на глибині трьох кілометрів Україну здригнув землетрус. Короткочасні, раптові струси земної кори, викликані змінним переміщенням мас гірських порід у надрах Землі, спостерігалися на Закарпатті.

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