Україну здригнув землетрус 5 квітня: де була загроза

Сьогодні, 5 квітня в Україні було зафіксовано землетрус. Короткочасні, раптові струси земної кори, викликані змінним переміщенням мас гірських порід у надрах Землі, спостерігалися на Закарпатті.
Як повідомляють в Головному центрі спеціального контролю, землетрус стався 5 квітня об 11:41:05 (за київським часом).
Його епіцентр знаходився південніше міста Мукачево на глибині трьох кілометрів.
На щастя, за розрахунками сейсмологів, землетрус був дуже малої магнітуди (2,2 за (шкалою Ріхтера)) і за класифікацією відноситься до невідчутних.
Що важливо знати при землетрусі
- займіть місце (встаньте) в дверному або віконному отворі
- як тільки стихнуть перші поштовхи землетрусу - швидко покиньте приміщення
- на вулиці слід відійти від будівель і споруд у напрямку площ, широких вулиць, скверів, спортивних майданчиків, незабудованих ділянок, суворо дотримуючись встановленого громадського порядку.
Землетрус в Україні 27 лютого
У ніч на 27 лютого в Україні зафіксували землетрус, яке сталося о 03:15 в районі селища Велика Добронь, що за 19 кілометрів на захід від Мукачева Закарпатської області.
Землетрус стався на глибині близько 2 кілометрів, магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера.
За словами сейсмолога, цей землетрус можна описати, ніби поруч з будинком проїжджає важка техніка. Через нічний інцидент в будинках місцевих жителів було помічено слабке хитання люстр на стелі.
Читайте також:
- Будинки з людьми можуть впасти: у Туреччині новий потужний землетрус
- В Україні може статися сильний землетрус магнітудою 7 балів: сейсмолог назвав місто
- Падатимуть будинки: в Україні можуть бути сильні землетруси-експерт з будівництва