Україну здригнув землетрус 5 квітня: де була загроза

Епіцентр землетрусу знаходився південніше міста Мукачево на глибині трьох кілометрів.

Землетрус в Україні / УНІАН, скріншот

Сьогодні, 5 квітня в Україні було зафіксовано землетрус. Короткочасні, раптові струси земної кори, викликані змінним переміщенням мас гірських порід у надрах Землі, спостерігалися на Закарпатті.

Як повідомляють в Головному центрі спеціального контролю, землетрус стався 5 квітня об 11:41:05 (за київським часом).

Його епіцентр знаходився південніше міста Мукачево на глибині трьох кілометрів.

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На щастя, за розрахунками сейсмологів, землетрус був дуже малої магнітуди (2,2 за (шкалою Ріхтера)) і за класифікацією відноситься до невідчутних.

Що важливо знати при землетрусі

займіть місце (встаньте) в дверному або віконному отворі

як тільки стихнуть перші поштовхи землетрусу - швидко покиньте приміщення

на вулиці слід відійти від будівель і споруд у напрямку площ, широких вулиць, скверів, спортивних майданчиків, незабудованих ділянок, суворо дотримуючись встановленого громадського порядку.

Землетрус в Україні 27 лютого

У ніч на 27 лютого в Україні зафіксували землетрус, яке сталося о 03:15 в районі селища Велика Добронь, що за 19 кілометрів на захід від Мукачева Закарпатської області.

Землетрус стався на глибині близько 2 кілометрів, магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера.

За словами сейсмолога, цей землетрус можна описати, ніби поруч з будинком проїжджає важка техніка. Через нічний інцидент в будинках місцевих жителів було помічено слабке хитання люстр на стелі.

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