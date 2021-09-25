На Закарпатті лікар послала на горище пацієнтку, яка попросила відселити її від хворих на COVID-19

На Закарпатті лікар образила пацієнтку / скріншот

Лікар інфекційного відділення Мукачівської лікарні грубо відмовила пацієнтці, яка попросила перевести її в палату без хворих на коронавірус.

Відео розмови зафільмувала сама пацієнтка і поширила його в Viber-групі Наше Мукачево.

За словами жінки, під час лікування в лікарні вона дізналася, що бабуся в її палаті має позитивний результат ПЛР-тесту. Після цього вона звернулася до лікаря і намагалася домогтися переведення в іншу палату. Вона уточнила, що не заражена коронавірусом і підхопити його не хоче. Однак медик у відповідь на прохання пацієнтки запропонувала їй "піти на горище".

Пацієнтка додала, що перед розселенням в палати ПЛР-тести нікому не роблять. Тому в інфекційному відділенні можна підхопити COVID-19, навіть якщо у людини інша інфекційна хвороба.

Як повідомляв Главред, українці, які потрапляють в лікарні з коронавірусом, в більшості скаржаться на розлади шлунково-кишкового тракту. При цьому аносмія - втрата смаку і нюху - зустрічається набагато рідше. Про такі симптоми COVID-19 у своїх пацієнтів розповів директор Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні Микола Стовбан.

У Коломийському районі Івано-Франківської області померла новонароджена дівчинка внаслідок ускладнень, викликаних COVID-19. 26-річна мати дитини хворіла на коронавірус, проте відмовилася від госпіталізації.

18 вересня жінка поступила в пологовий будинок і народила дівчинку. Одразу після пологів дитину перевели в реанімацію через погіршення самопочуття і під'єднали до ШВЛ. Дівчинка померла того ж дня через вроджену пневмонію. Згідно з посмертним аналізом - у немовляти виявили коронавірус.