Блокада кордонів України загрожує недофінансуванням армії: у ВРУ назвали невтішні цифри

Україна у листопаді недоотримала у свій бюджет 9,2 млрд грн через блокування українського кордону.

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Блокада кордонів України загрожує недофінансуванням армії, каже Гетманцев/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені Володимира Мономаха, Ян Добронов, Мінінфраструктури

Україна через блокаду її кордонів в сусідніх державах недоотримує великі суми коштів в держбюджет, що ставить під загрозу достатнє фінансування української армії. Так, за листопад наша держава через цю ситуацію недоотримала 9,2 млрд грн для держбюджету.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") в ефірі телеканалу "Рада". Він зазначив, що такі недружні дії польських і словацьких перевізників безпосередньо загрожують обороноздатності України.

Гетманцев розповів, що надходження від податкової перевищують план, але не можуть перекрити втрати від митниці.

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"З одного боку, ми маємо вже традиційне перевиконання бюджету з боку державної податкової служби (на 700 млн грн у листопаді, 15,5 млрд грн з початку року)... З іншого боку, ми маємо результати щодо митниці, вони, на жаль, невтішні. Це мінус 9,2 млрд грн за листопад, мінус 19% до плану", – зазначив Гетманцев.

Він наголосив, що причиною недоотримання таких коштів у держбюджет є саме блокування кордону, до якого вдалися поляки і словаки.

"Ось це – реальний вартісний, грошовий вимір цієї недружньої поведінки – я не хочу говорити слово "диверсія", яку вчиняють деякі громадяни дружніх нам країн стосовно нашого бізнесу. Це конкретні цифри, які не надходять до нашого бюджету. А все, що надходить до бюджету як податки, йде на безпеку, оборону, армію, і жодної копійки не йде на інші програми. Це пряме недофінансування нашої армії внаслідок таких недружніх дій", – заявив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Він зазначив, що до початку блокади, у жовтні, митниця показувала перевиконання плану платежів до держбюджету. Якби не блокування кордону, то у листопаді Україна могла б розраховувтаи на таке ж перевиконання плану. Проте це не стало можливим саме через дії сусідів України.

Також Гетманцев зазначив, що це дуже серйозна проблема і дуже болючий удар з того боку, з якого ми не очікували.

Польська блокада кордону

6 листопада польські перевізники розпочали страйк, який призвів до блокування кордону з Україною. На трьох прикордонних пунктах зі сторони Польщі виникли серйозні труднощі у русі вантажівок через акції протесту польських перевізників.

27 листопада Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що звернулось до України з пропозицією щодо вирішення блокади на кордонах, яка на той момент тривала вже третій тиждень. Міністр інфраструктури Польщі просив врахувати вимоги польських протестувальників, серед яких, зокрема, скасування електронної черги для вантажівок.

Пізніше стало відомо, що угода між Україною та ЄС на межі зриву. 29 листопада, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про підтримку вимог польських перевізників, які організували блокаду кордону з Україною. Він виступив за відновлення дозвільної системи для українських перевізників, яка була скасована згідно з угодою між ЄС та Україною у липні 2022 року.

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