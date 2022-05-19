Вакансії майбутнього: які професії будуть популярні в 2030 році

Найбільш затребувані професії / ubr.ua

Світ стрімко розвивається, змінюється ринок праці і попит на фахівців різних галузей.

У найближче десятиліття перспективи в кар'єрі чекають представників професій, пов'язаних з технологіями та енергетикою, медициною і розвагами, аналітикою та інформаційною безпекою.

Які професії стануть популярними у світі до 2030 року

Бюро статистики США склало перелік найбільш перспективних професій на період до 2030 року. Цей список відображає залежність сучасного світу від технологій, розвиток відновлюваних джерел енергії, демографічну ситуацію, тенденції на турботу про здоров'я. У ньому є і досить несподівані вакансії.

Як правило, професії, попит на які зростає в США, згодом стають затребуваними і в світі. Цілком ймовірно, що попит на таких фахівців у майбутньому зросте і в Україні.

Фахівці у сфері альтернативної енергетики

Очікується, що протягом найближчих років попит на кваліфікований персонал в галузі вітроенергетики зросте на 61%.

Інженери з обслуговування сонячних систем будуть затребувані на 52% більше до 2030 року. Йдеться про фахівців з проектування, монтажу, сервісного обслуговування та ремонту установок відновлюваної енергетики.

Фахівці в кіноіндустрії

За прогнозами, попит на вакансію кіномеханіка в США зросте на 70%. На ринку праці будуть затребувані цифрові кіномеханіки, оператори, техніки, фахівці з кіно.

Медсестра

Прогнозоване зростання кількості робочих місць для молодшого медперсоналу складе 52%. Будуть затребувані медсестри загальної медицини, педіатрії, геріатрії, в чиї обов'язки входить проведення медоглядів, забір аналізів, введення лікарських препаратів.

Швейцари, продавці квитків

Фахівці з обслуговування можуть стати однією з найбільш затребуваних вакансій найближчих років (прогнозується зростання попиту на 62%). До них відносяться білетери, чергові в лобі готелів, швейцари.

Кухар

Попит на цю вакансію до 2030 року може зрости в два рази, зокрема, особливо затребувані будуть кухарі в ресторанах. Працівники кухні в закладах харчування повинні не тільки мати кулінарні навички, але також вміти планувати меню, вести облік продуктів.

Агенти та бізнес-асистенти публічних особистостей

У Штатах очікується зростання затребуваності в таких фахівцях на 46%. В їх обов'язки входить просування артистів, спортсменів, виконавців, укладання контрактів з рекламодавцями, бухгалтерська діяльність та інші ділові питання.

Костюмер

Найближчим часом професія фахівця з костюмів стане популярнішою на 44%. У США очікується збільшення попиту на помічників артистів по костюмах, кравців.

Тренери та інструктори з фітнесу

У світі зростає тенденція на здоровий спосіб життя, тому інструктори з аеробіки, групового фітнесу, йоги, персональні тренера будуть користуватися попитом на ринку праці в майбутньому.

Фахівці з деревообробки (теслі, виробники дерев'яних зразків і моделей, збирачі) будуть високо затребувані в найближчі десять років. Представники цих професій мають володіти навичками проектування в спеціальних програмах для розробки креслень.

Реабілітологи, Фізіотерапевти, ерготерапевти

Популярною вакансією може стати Професія реабілітолога, асистента з відновлення після травм. В обов'язки фахівця з ерготерапії входить допомога пацієнтам з порушеннями розвитку у вправах на соціалізацію і координацію.

Візажист

Серед затребуваних професій майбутнього-фахівці з макіяжу в кіно, театрі. Це візажисти, гримери, дизайнери зачісок і макіяжу.

Спортсмен

У Бюро статистики США припускають, що в найближчі 10 років спортсмени та учасники професійних спортивних команд матимуть високі перспективи роботи, в т.ч. атлети в індивідуальних і командних видах спорту.

Аналітик

Актуальна Професія аналітика залишиться в списку найбільш популярних і в майбутньому. Це фахівці по роботі з базами даних, демографи, аналітичні статистики, тощо.

Спеціаліст з інформаційної безпеки

Ще одна затребувана професія наразі, яка не втратить актуальності і через 10 років. Попит на таких фахівців зросте на 33%. Йдеться про аналітиків та інженерів у сфері цифрової безпеки, фахівців із захисту комп'ютерних мереж.

Доглядальниця

Прогнозований попит на працівників по догляду за літніми або хворими людьми на дому зросте на 34%. В обов'язки такого фахівця входить допомога в купанні, переодяганні, введенні ліків, приготуванні їжі, супроводі пацієнта.

Працівники нафтогазової галузі

Зайнятість працівників сфери видобутку, переробки нафти і газу може зрости до 2030 року на 30%. Очікується, що традиційні джерела енергії все ще будуть переважати на світовому ринку. Тому попит на фахівців у цій галузі залишиться високим.

Працівники сфери відпочинку та розваг

Менеджери по роботі з клієнтами в розважальних центрах, координатори заходів, працівники парків, атракціонів, круїзних лайнерів будуть широко затребувані протягом наступних років.

Відеоредактори

Фахівці монтажу, редактори відео і звуку будуть затребувані на ринку праці. До 2030 року Зайнятість представників цієї професії може збільшитися на 33%.

Фахівці з догляду за тваринами

У найближчі роки зросте попит (близько 23%) на дресирувальників, грумерів, ветеринарних лікарів та їхніх помічників, працівників зоопарків, притулків для тварин.

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