На колінах і зі сльозами на очах: на Черкащині попрощалися з нацгвардійцем, якого збив суддя

Попрощатися із загиблим нацгвардійцем прийшли сотні людей. Труну зустрічали навколішки. Багато хто не міг стримати сліз.

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На Черкащині попрощалися з нацгвардійцем, якого збив суддя / Колаж: Главред, фото: МВС, Суспільне

У місті Тальне Черкаської області 28 травня провели в останню путь нацгвардійця Вадима Бондаренка, якого в ніч проти 26 травня збив суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир.

Загиблому нацгвардійцеві було лише 22 роки. У нього залишилася дружина та троє дітей. Для близьких та друзів він назавжди залишиться в пам'яті молодим, чуйним та веселим хлопцем.

"Я знаю, що стати військовим – це була його мрія. Наскільки я знаю, що його батько і брат захищають Україну, він хотів воювати разом із ними. Але найгірше, що могла статися, сталося на місці його нинішньої служби, на блокпосту", - розповів один із побратимів Вадима у коментарі "Суспільному".

Зі сльозами на очах розповідає про Вадима вчителька місцевої школи Алла Мельник: "Це була чудова, мила дитина, білявенький такий хлопчик з кучериками. Його любили вчителі, мав багато друзів. Любив футбол, займався спортом. Ми ніяк не можемо повірити в цю трагедію. Я його досі пам'ятаю на футбольному полі, у смугастій футболочці, з м'ячиком. Він завжди хотів бути лідером, першим, і зараз, коли така ситуація в країні, такий хлопець не міг стояти осторонь".

Попрощатися із загиблим нацгвардійцем прийшли сотні людей. Труну зустрічали навколішки. Багато хто не міг стримати сліз. Церемонія пройшла з усіма почестями, люди принесли багато квітів, всюди майоріли синьо-жовті прапори.

Смертельна аварія з суддею Тандиром

Нагадаємо, в ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть 23-річного військового Нацгвардії прямо на блокпосту. Він їхав своїм автомобілем Lexus.

Спочатку він розповідав про те, що за кермом нібито була інша людина. У його машині знайшли порожні пляшки із алкоголем. Тандир мав ознаки алкогольного сп'яніння, але він відмовився проходити медичний огляд.

Пізніше суд дозволив примусово взяти кров для аналізу.

27 травня перед засіданням суду, де йому обирали запобіжний захід, до Тандира підійшов журналіст і запитав, чи визнає він свою провину. Підозрюваний нічого не знайшов краще, ніж задати зустрічне питання: "У чому?". Пізніше він різко почав скаржитися на "погане здоров'я".

Пізніше у Мережі повідомили, що судді Олексію Тандиру обрали запобіжний захід. Його відправили під варту. Відомо, що у Тандира немає можливості вийти під заставу. Він перебуватиме в СІЗО мінімум до 21 липня цього року.

Дивіться відео з суду у справі скандального судді Тандира:

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