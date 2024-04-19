В Одесі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги: що відомо

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

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В Одесі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги/ колаж: Главред, фото: pixabay, міноборони РФ

В Одесі вдень у п’ятницю, 19 квітня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Вибух у місті пролунав близько 13:48. Через декілька хвилин місцеві жителі повідомили про ще один вибух.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів області бути в укриттях.

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"Одещина, всіх прошу бути в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – зазначив він.

Мер міста Геннадій Труханов зазначив, що є загроза ударів по місту балістикою.

"Одесо, будь-ласка перебувайте у безпечних місцях! Загроза застосування балістики!", – повідомив міський голова.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Удари по Україні 19 квітня – останні новини

Раніше повідомлялося, що РФ вдарила ракетами по центру Дніпра – є приліт у житловий будинок, загинули люди. Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. У місті прогриміла серія вибухів. Є влучання в житловий будинок. Відомо про 2 загиблих та 15 поранених.

Президент України Зеленський відреагував на ракетний удар по Дніпропетровщині. Він після удару по Дніпропетровщині наголосив на тому, що Росія має відповідати за свій терор.

Також вранці в Одесі прогриміли вибухи. Близько п'ятої ранку в Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух ракети в напрямку Одеси.

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