В Одесі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги: що відомо

В Одесі вдень у п’ятницю, 19 квітня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибух у місті пролунав близько 13:48. Через декілька хвилин місцеві жителі повідомили про ще один вибух.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів області бути в укриттях.
"Одещина, всіх прошу бути в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – зазначив він.
Мер міста Геннадій Труханов зазначив, що є загроза ударів по місту балістикою.
"Одесо, будь-ласка перебувайте у безпечних місцях! Загроза застосування балістики!", – повідомив міський голова.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.
Що таке балістична ракета?
Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.
За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:
- Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
- Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
- Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).
Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.
Удари по Україні 19 квітня – останні новини
Раніше повідомлялося, що РФ вдарила ракетами по центру Дніпра – є приліт у житловий будинок, загинули люди. Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. У місті прогриміла серія вибухів. Є влучання в житловий будинок. Відомо про 2 загиблих та 15 поранених.
Президент України Зеленський відреагував на ракетний удар по Дніпропетровщині. Він після удару по Дніпропетровщині наголосив на тому, що Росія має відповідати за свій терор.
Також вранці в Одесі прогриміли вибухи. Близько п'ятої ранку в Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух ракети в напрямку Одеси.
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