На штурм кидають 'елітні' частини: у ЗСУ назвали 'найгарячішу' точку фронту

Ворог нещадно знищує місто Часів Яр усіма можливими засобами.

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ЗСУ дають відсіч російським окупантам / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ОК "Захід"

Під час штурмів міста Часів Яр Донецької області окупанти РФ використовують десантників, спецпризначенців і колишніх ув'язнених із загонів "Шторм-V".

Ворог атакує безперервно в лоб і намагається обійти місто з флангів, йдеться в Telegram-каналі 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

"Ресурс загарбників нескінченний - на зміну знищеним окупантам приходять нові й нові. Нам потрібно більше вогневих засобів, більше дронів, більше Вашої підтримки", - сказано в повідомленні.

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Військові зазначають, що зараз найзапекліші бої точаться в районі каналу Сіверський Донець - Донбас.

"Ворог нещадно знищує місто всіма можливими засобами, застосовує величезну кількість fpv-дронів, скидань по захисниках міста", - зазначають у бригаді.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдалося вибити окупантів з одного мікрорайону. ЗСУ контратакували під Часовим Яром на Донеччині та вибили армію країни-агресора Росії з мікрорайону "Канал", заявив аналітик Bild Юліан Рьопке.

Нагадаємо, Кирило Буданов раніше дав тривожний прогноз щодо наступу РФ. Начальник ГУР відповів на запитання про те, чи вдасться ЗСУ утримати Часів Яр.

Як повідомлялося раніше, РФ наступає на п'яти напрямках біля Часового Яру. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку зараз тривають десятки бойових зіткнень.

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