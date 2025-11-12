На шахті 'Інгульська' сталася аварія: доля двох гірників невідома

Через аварію на шахті тривають аварійно-рятувальні роботи.

https://glavred.net/ukraine/na-shahte-ingulskaya-proizoshla-avariya-sudba-dvuh-gornyakov-neizvestna-10714778.html Посилання скопійоване

Аварія на шахті "Інгульська" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Що відомо:

На шахті "Інгульська" прорвало гідрозакладальну суміш, затоплено горизонт

Два працівники шахти вийшли самостійно

Доля ще двох працівників невідома

У вівторок, 11 листопада, на шахті Інгульська ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" сталася аварія. У підземній виробці прорвало гідрозакладальну суміш, через що затопило горизонт. Про це повідомило Міненерго.

На аварійній дільниці перебували четверо працівників ПП "Світекс". Двоє з них змогли самостійно покинути небезпечну зону.

відео дня

"Доля іще двох працівників станом на 14:00 12 листопада залишається не відомою", - йдеться у повідомленні.

За даними Міненерго, наразі на місці аварії тривають аварійно-рятувальні роботи. Залучено сили ДСНС та шахти Інгульська СхідГЗК. Для розслідування причин аварії буде створена спеціальна комісія згідно з трудовим законодавством.

Яка тактика атак РФ по енергетиці - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар в інтерв’ю Главреду оцінив ризики для української енергосистеми цієї осені та взимку. За його словами, Росія змінила тактику атак. Тепер ворог зосереджується не лише на великих електростанціях, а й на локальних енергетичних об’єктах у прикордонних і прифронтових регіонах.

Особливо страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області, що створює додаткові ризики для стабільності електропостачання по всій країні.

Надзвичайні ситуації на шахтах - новини за темою

Нагадаємо, 25 серпня Росія здійснила обстріл Донбасу, внаслідок якого знеструмлено шахти Добропільської громади. Під землею залишилося 148 гірників. Через атаку на шахту ДТЕК загинув один працівник, троє отримали поранення.

Також 19 жовтня Росія атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині, коли під землею перебували 192 шахтарі. Усіх евакуювали, постраждалих немає.

Як повідомляв Главред, 6 листопада РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Внаслідок атаки знеструмлено вісім шахт, а під землею опинлося 2595 гірників.

Читайте також:

Про джерело: Міністерство енергетики України Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання. Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред