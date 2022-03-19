На Миколаївщині окупанти підло обстріляли казарму зі сплячими солдатами

Ілюстраційне фото / УНІАН

Вчора, 18 березня, в Миколаївській області російські окупанти завдали ударів по казармі, де спали українські військові. Про це повідомив глава Миколаївської області Віталій Кім.

На даний момент триває рятувальна операція. Глава Миколаєва не став уточнювати дані про постраждалих.

"Чекаю офіційних даних від ЗСУ, щоби коректно вказати цифри [ ... ] Ми потихеньку їх вибиваємо, вони підло стріляють ракетами в сплячих солдатів", - додав Кім.

За його словами, в області йде підготовка до посівної. Села Миколаївщини поступово зачищають від окупантів.

Як повідомляв Главред, вранці в п'ятницю, 18 березня, російські загарбники здійснили ракетний обстріл Києва. В результаті попадання залишків збитої ракети сталося загоряння в житловому будинку в Подільському районі Києва.

За попередньою інформацією, врятовано 12 осіб, евакуйовано 98 осіб, травмовано 4 особи. На жаль, 1 людина загинула.

Інші новини: