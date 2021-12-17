На Львівщині обвалилася шахта: є жертви

На шахті загинув гірник / pixabay

Трагедія в Соснівці, поблизу Червонограда, Львівської області. Там у п'ятницю, 17 грудня, стався обвал у шахті "Надія". В результаті завалу загинув 35-річний шахтар.

Як повідомила Facebook депутат Львівської обласної ради Ганна Ярмола, порода обрушилася на глибині 500 м.

"На шахті "Надія" стався обвал породи на глибині 500 м.працівник 1986 року, який потрапив під завал породи, загинув", - написала депутат.

Інформацію також підтвердив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

За його словами, медики намагалися врятувати потерпілого, проте його травми виявилися смертельними.

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"За повідомленням рятувальників, медсестра підземного медичного пункту надавала допомогу, але, на жаль, на дорозі на поверхню гірник помер", - повідомив Волинець.

Нагадаємо, раніше підконтрольні бойовикам ЗМІ повідомляли, що на шахті ім. Скочинського почалася пожежа. Під землею перебували 26 шахтарів, 22-х-евакуювали, а четверо робітників пропали безвісти.

Також відзначимо, на шахті Ліствяжная в Кузбасі (Росія) через потужного вибуху метану загинуло 52 людини-46 гірників і шість рятувальників.

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