На Івано-Франківщині у кріслі стоматолога застрелили чоловіка

У Яремче застрелили чоловіка

На Івано-Франківщині у місті Яремче застрелили чоловіка у кріслі стоматолога. Поліція почала пошуки вбивці, йдеться в повідомленні поліції Івано-Франківської області.

О 18.45 на лінію 102 надійшло повідомлення про вбивство у місті Яремче. У поліцію звернувся лікар-стоматолог. Він повідомив поліцейським, що в приміщення стоматологічного кабінету забіг невідомий чоловік і кілька разів вистрілив у пацієнта. Зловмисник одразу втік.

При наданні медичної допомоги потерпілий помер.

На місці події працюють криміналісти, кінологи та слідчо-оперативна група зі з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення та пошуку причетних осіб.

"В області проводиться спеціальна поліцейська операція. На пошуки підозрюваного залучені всі оперативні служби та наряди поліції", - йдеться в повідомленні поліцейських.

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За інформацією джерел місцевого видання "Галицький кореспондент", йдеться про Ігоря Дудку - кримінального авторитета на прізвисько"сухий". Видання повідомляє, що кілер випустив кілька куль і потім зник з місця подій.

Розстріл нацгвардійцем людей у Дніпрі

У Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу 27 січня близько 4 години ранку нацгвардієць Артем Рябчук влаштував стрілянину по товаришах по службі. Він убив 4 колег і поранив ще п'ятьох, а коли намагався вийти з Південмашу, застрелив цивільну – працівницю заводу, яка відмовилася віддати йому ключі від воріт.

Рябчук зник з місця трагедії зі зброєю і патронами. Пізніше його затримали. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Після трагічних подій почали спливати дані про знущання, які систематично відбувалися у військовій частині Нацгвардії, в якій служив Рябчук. Колишні службовці військової частини 3021 у Дніпрі розповіли, що керівництво частини тиснуло на солдатів.

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