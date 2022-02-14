На Івано-Франківщині у кріслі стоматолога застрелили чоловіка

О 18.45 на лінію 102 надійшло повідомлення про вбивство у м.Яремче. До поліції звернувся лікар-стоматолог.
На Івано-Франківщині у місті Яремче застрелили чоловіка у кріслі стоматолога. Поліція почала пошуки вбивці, йдеться в повідомленні поліції Івано-Франківської області.
О 18.45 на лінію 102 надійшло повідомлення про вбивство у місті Яремче. У поліцію звернувся лікар-стоматолог. Він повідомив поліцейським, що в приміщення стоматологічного кабінету забіг невідомий чоловік і кілька разів вистрілив у пацієнта. Зловмисник одразу втік.
При наданні медичної допомоги потерпілий помер.
На місці події працюють криміналісти, кінологи та слідчо-оперативна група зі з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення та пошуку причетних осіб.
"В області проводиться спеціальна поліцейська операція. На пошуки підозрюваного залучені всі оперативні служби та наряди поліції", - йдеться в повідомленні поліцейських.
За інформацією джерел місцевого видання "Галицький кореспондент", йдеться про Ігоря Дудку - кримінального авторитета на прізвисько"сухий". Видання повідомляє, що кілер випустив кілька куль і потім зник з місця подій.
Розстріл нацгвардійцем людей у Дніпрі
У Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу 27 січня близько 4 години ранку нацгвардієць Артем Рябчук влаштував стрілянину по товаришах по службі. Він убив 4 колег і поранив ще п'ятьох, а коли намагався вийти з Південмашу, застрелив цивільну – працівницю заводу, яка відмовилася віддати йому ключі від воріт.
Рябчук зник з місця трагедії зі зброєю і патронами. Пізніше його затримали. ДБР відкрило кримінальне провадження.
Після трагічних подій почали спливати дані про знущання, які систематично відбувалися у військовій частині Нацгвардії, в якій служив Рябчук. Колишні службовці військової частини 3021 у Дніпрі розповіли, що керівництво частини тиснуло на солдатів.
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