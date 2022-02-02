Стрілянина в центрі Києва: біля СБУ знову стріляють з автомата, цього разу є поранений

У Києві сталася перестрілка / скріншот з відео

У Києві вдень біля будівлі Головного управління СБУ знову сталася стрілянина. Поліція з'ясовує обставини події.

Інцидент стався на вулиці Володимирській, біля обмінного пункту, де тиждень тому стався схожий конфлікт, пише Pavlovskynews.

За попередньою інформацією, в обміннику проходить значна частина незаконних транзакцій: наркотрафік і фінансування збройних угруповань "ЛДНР".

У повідомленні йдеться, що стріляли в націоналіста і ветерана війни Олексія Середюка.

Поліція вже оточила місце стрілянини. Проходять слідчі дії, а потерпілий знаходиться в кареті швидкої допомоги, але медики нічого не говорять про його стан і характер поранення, посилаючись на медичну таємницю.

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Перестрілка сталася тут вже вдруге. Звідси близько 200 метрів до Головного управління поліції Києва і 100 метрів до Головного управління СБУ.

Нагадаємо, в центрі Києва, 25 січня, сталася перестрілка. Біля головного управління СБУ озброєні чоловіки з автоматами нібито напали на активістів.