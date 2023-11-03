На Івано-Франківщині росіяни атакували військовий об'єкт

Уламки збитого безпілотника спровокували пожежу у гуртожитку.

https://glavred.net/ukraine/na-ivano-frankovshchine-rossiyane-atakovali-voennyy-obekt-10513678.html Посилання скопійоване

РФ атакувала дронами об'єкти на Прикарпатті / Коллаж: Главред, фото: ДСНС, скриншот Shahed-136

Російська армія вночі 3 листопада влаштувала атаку на військовий об'єкт в Калуському районі Івано-Франківської області за допомогою іранського ударного дрона "Shahed". Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації, Світлана Онищук, у своєму Telegram.

За її словами, ворог намагався завдати удару по об'єктах критичної інфраструктури та військових цілях. Під час нічної атаки окупанти використовували безпілотники типу "Shahed-136/131".

Ця атака також охопила територію Івано-Франківської області. На місце події були відправлені рятувальні служби для ліквідації пожежі, що виникла внаслідок атаки.

відео дня

"3 листопада 2023 року ворог намагався нанести удар по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах. Атакував військовий об'єкт і на території Івано-Франківської області. На місце відразу прибули відповідні служби. Пожежу локалізовано", - сказала Сквітлана Онищук.

Українські захисники зуміли збити іранський дрон. Близько шостої ранку у Калуському районі впали уламки збитого безпілотника, які спровокували пожежу в гуртожитку. Пожежу вдалося успішно ліквідувати.

Нічна атака окупантів по Україні 3 листопада

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 3 листопада, у Харкові сталась серія вибухів,внаслідок атаки росіян на цивільні об'єкти. В одному з районів міста зафіксували прильоти ракет по цивільних об'єктах. Там спалахнули 5 пожеж.

Також окупанти запустили дрони-камікадзе по Одеській області. Сили протиповітряної оборони збили два дрони "Шахед", однак один дрон все ж таки здійснив атаку на об'єкт інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що армія РФ запустила близько 40 "шахедів" минулої ночі, атакуючи 10 областей. Захисники зуміли збити понад половину цих дронів. За попередніми даними, подія обійшлася без жертв. Робота захисників була успішною на території Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької та Львівської областей.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.