Підрозділи РФ втратили від 50 до 90% особового складу, тікаючи з Харківщини – Генштаб

Частина підрозділів РФ втратили від 50 до 90% особового складу, тікаючи з Харківщини/ Reuters, Радіо Свобода

Російські підрозділи зазнали величезних втрат, відступаючи з Харківської області. Так підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту російських збройних сил втратили понад 50% особового складу.

Також у цих підрозділах "поменшало" військової техніки на понад 200 одиниць. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на ранок неділі, 18 серпня.

Деякі бригади зазнали ще більших втрат. Наприклад, 64-а окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90% особового складу. До цифри втрат входять загиблі, поранені, а також дезертири і звільнені через відмову від участі у бойових діях.

"Техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби фсб російської федерації, а військову частину готують до розформування", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що великих втрат російські окупанти зазнають, намагаючись штурмувати позиції українських військових на Авдіївському напрямку.

"За наявною інформацією, до лікувальних закладів щоденно надходить понад 30 осіб зі складу 1-го армійського корпусу російських військ. Окупаційна влада у будь-який спосіб намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат", – розповіли у Генштабі ЗСУ.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що спецоперація зі звільнення Харківської області, яку виконали українські військові, вклалася у терміни, на які її було розраховано. Українські воїни у процесі контрнаступу в регіоні чітко виконують поставлені завдання, які були розроблені заздалегідь, наголосив президент.

Нагадаємо, ЗСУ потопили російську баржу, битком набиту військовою технікою. Російські загарбники з допомогою баржі намагалися переправити на інший бік річки техніку, у результаті і вона, і супровідний персонал пішли на дно.

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