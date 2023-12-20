На фронті з'явилась одна стратегічна проблема, але її не бачать: експерт розкрив деталі

Російська кадрова армія відновлює свої сили шляхом більшого залучення у штурмах "Шторм-Z".

https://glavred.net/ukraine/na-fronti-z-yavilas-odna-strategichna-problema-ale-jiji-ne-bachat-ekspert-rozkriv-detali-10526696.html Посилання скопійоване

Росія пішла у новий наступ / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Російський диктатор Володимир Путін намагається виграти час для своїх військ на фронті. Стратегічною проблемою може стати спроба Кремля покращити боєздатність окупантів протягом цього періоду, зауважив в ефірі Еспресо військовий аналітик порталу Defense Express Іван Киричевський.

"Ми не враховуємо, що Путін має намір переформатувати кадрові війська та підвищити їх боєздатність. У цьому головна проблема. Дивлячись на тактичну обстановку, важливо враховувати стратегічну проблему, яка назріває", - сказав він.

Також Киричевський звернув увагу, що росіяни під час штурмів почали активніше використовувати "Шторм-Z", що дало можливість ворогу відновитися.

відео дня

"ПВК "Вагнер" дозволило окупантам, в певній мірі, зекономити кадрову армію, яка в них була. Це дало можливість їм відновитися від поразок у 2022 році і відповідно підготуватися до кампанії 2023 року. Росіяни пішли на цю "гру", використовували штурмовиків, зеків, щоб виснажувати наші війська і готувати свої кадрові", - пояснив експерт.

Водночас, на думку Киричевського, у російських загарбників немає сил оточити ЗСУ у Мар'їнці, що вони сподіваються втілити, атакуючи позиції захисників біля Новомихайлівки.

"Враховуючи темпи, якими зараз наступає російська армія, в окупантів немає спроможності пробити оборону ЗСУ біля Михайлівки і стрімко піти на Костянтинівку або на Вугледар", - резюмував Киричевський.

Хто такий Іван Киричевський Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Ситуація на фронті

Поки Захід вирішує долю наступних пакетів допомоги Україні, Росія, скориставшись ситуацією, пішла у новий наступ на фронті і, за словами генерала Тарнавського, вже досягла часткового успіху на деяких ділянках.

Згідно з даними Інституту вивчення війни, окупанти незначно просунулися біля Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Новомихайлівки та Новопрокопівки.

Як писало AP, Росія нарощує можливості своїх військ для ведення війни проти України взимку. Путін "сподівається", що постійний військовий тиск, політичні зміни на Заході і глобальна увага до війни Ізраїлю з ХАМАС нібито змусять Київ піти на поступки Москві.

Як зазначив генерал Олександр Сирський, на Бахмутському напрямку РФ бажає захопити Часів Яр, на Лиманському тривають бої біля Макіївки, а на Харківщині противник намагається вийти до Куп'янська.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.