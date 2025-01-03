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На тлі ворожих атак: Зеленський анонсував важливі зустрічі на наступному тижні

Маріна Фурман
3 січня 2025, 20:26
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За перші три дні нового року окупанти застосували проти України понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет.
Зеленский, ракета - ПВО
Зеленський відреагував на удари РФ / Колаж: Главред, фото: УНИАН, скріншот із відео

Ключові тези:

  • РФ за три дні застосувала проти України понад 300 дронів та 20 ракет
  • Внаслідок ударів є поранені та загиблі
  • На наступному тижні відбудуться важливі зустрічі

Країна-агресор РФ продовжує тероризувати Україну. Лише за перші три дні нового року російські окупанти застосували проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичних. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Він підкреслив, що значну частину ворожих цілей вдалося збити або знешкодити засобами РЕБ.

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"Але, на жаль, були влучання, є і поранені, і загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих.", - написав Зеленський.

Окрім цього, щоденно – удари російськими керованими авіабомбами.

"Такий російський терор, який не втрачає інтенсивності, вимагає і від нас, і від усіх партнерів не зменшувати активності в розбудові нашого повітряного щита, усіх його системних елементів – від "петріотів" до мобільних вогневих груп.", - зазначив очільник країни.

Він закликав союзників поповнювати запас протиракет для ППО, крім того, на тлі щоденних атак Зеленський анонсував важливі зустрічі.

"Потрібно постійно збільшувати спроможність мобільних вогневих груп. Я вдячний усім партнерам, які допомагають. Готуємося до зустрічей і перемовин наступного тижня заради більшої міцності нашої протиповітряної оборони. Графік відповідної роботи вже попередньо погоджений.", - резюмував президент України.

Удари РФ по Україні - останні новини

У пʼятницю, 3 січня, у Чернігові прогриміла серія потужних вибухів. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський підтвердив інформацію про вибухи. За словами Чернігівської МВА, на околицях міста нанесено груповий ракетний удар.

Згодом голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що ворог завдав потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова. Зафіксовано значні руйнування кількох будинків. Внаслідок ракетного удару є постраждалі та загиблий.

Як писав Главред, у ніч на 3 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. Згодом стало відомо, що у двох районах столиці впали уламки.

У пресслужбі ДСНС написали, що в Київській області працювали сили ППО. У регіоні одна людина загинула, ще четверо - отримали травми.

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Хто такий Володимир Зеленський

Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012).

Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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