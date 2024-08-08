'Паскудні для України': стали відомі головні вимоги Росії для закінчення війни

Росія на мирних переговорах з Україною буде вимагати визнання нейтрального статусу України та анулювання результатів Майдану, вважає політолог.

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Що вимагатиме Росія на мирних переговорах з Україною / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

У випадку, якщо Україну посадять за стіл переговорів із країною-агресором Росією варто очікувати на те, що умови миру будуть "паскудними" для України. Про це під час чату на Главреді розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

За його словами, якби Україна мала ініціативу на полі бою, як це було наприкінці 2022 року, вона б зайняла сильні переговорні позиції. На жаль, поточний російський наступ свідчить про протилежне, оскільки стан військових ресурсів і фінансовий стан агресора кращі.

"Тому я не чекаю, що цей мир буде на хороших умовах, що в обмін на позаблоковість Україна отримає звільнення територій. Так не станеться. Швидше, торг може піти навколо Запорізької та Херсонської областей. Але поки що наміру пом'якшити позицію з російського боку я не бачу", - зазначив він.

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Політолог зазначив, що Росія прагне не лише нейтрального статусу України, але й анулювання наслідків Майдану, тобто визнання українською стороною, що у 2014 році стався силовий переворот, який скинув легітимну владу.

"Вона хоче "денацифікації", тобто ревізії останнього десятиліття. А так торг може піти і про статус російської мови, і про Українську православну церкву. Підкреслю, що ті умови, про які піде торг, будуть паскудними для України", - резюмував він.

Що передбачає українська формула миру / Інфографіка: Главред

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Мирні переговори України та Росії - що відомо про українську формулу миру

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту чинити тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів і розглянути можливість завершення війни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів тригодинні переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван І у Гуанчжоу, обговорюючи шляхи досягнення "справедливої угоди про мир" в Україні. За повідомленням Reuters, під час зустрічі Кулеба наголосив на необхідності "ретельних та предметних переговорів щодо двосторонніх відносин, міжнародного порядку денного і, найголовніше, шляху до миру". Згодом китайське МЗС процитувало Кулебу, який зазначив, що Україна готова до розумного діалогу з Росією.

Україна продовжуватиме шукати можливості для проведення мирної конференції за участю Росії, але на умовах, які не диктує Кремль. Високий представник ЄС Жозеп Боррель після засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив, що цілком можливо організувати другий саміт миру з присутністю РФ.

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