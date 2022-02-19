На Донбасі бойовики готують криваві теракти: у ГУР назвали список підприємств

На Донбасі бойовики готують теракти / Reuters

На Донбасі російські окупанти готують терористичні акти на низці підприємств, у скоєнні яких звинуватять Україну.

Про те, які об'єкти на непідконтрольній Україні частині Донецької та Луганської областей знаходяться під загрозою розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Зазначимо, що загроза терактів, за даними ГУР, зберігається відразу в декількох населених пунктах ОРДЛО.

Де бойовики готують теракти:

Філія №4 ЗАТ "Внешторгсервіс" - "Єнакіївський коксохімпром" (м. Єнакієве);

ФІЛІЯ № 6 ЗАТ "Внешторгсервіс" - "Ясинівський коксохімічний завод" (м. Макіївка);

Філія № 7 ЗАТ "Внешторгсервіс" - "Макіївкокс" (м. Макіївка);

Шахта "Юний комунар" (Н. П. Бунге);

ДП " Донецький казенний завод хімічних виробів "(м. Донецьк);

ВАТ "Концерн" Стирол " (м. Горлівка);

Хімічне казенне об'єднання ім. В. Петровського (м. Петровське);

Державне підприємства "Горлівський хімічний завод" (м. Горлівка);

ТОВ "ЕЛІС ВТБ-2";

ПАТ Торгово-виробнича фірма "Полюс"

Фільтраційні станції.

Список об'єктів в Донецьку:

ТОВ "ДПЗ";

ОБ'ЄДНАННЯ"ВИНТЕРПРОМ";

Гідровузол №26 "Червона зірка";

ПУ "Донецькміськводоканал";

ДП "Вода Донбасу" - хлор;

Петровський водопровідний вузол

ПРАТ "Донецкрыба";

КО "Холод Плюс";

Хлораторна шахти " ім. М. Горького";

ВП "ДУТППОРЗ";

ДП "ДУЕК";

Хлораторна шахти "17-17 біс";

Хлораторна шахти "Лідіївка";

Хлораторна шахти " ім. Е. Т. Абакумова"

Хлораторна шахти " ім. М. И, Калініна";

Хлораторна шахти №9 "Капітальна";

Хлораторна шахти " ім. А. Ф. Засядько";

Хлораторна шахти " ім. Челюскінців";

Хлораторна ВОК шахти"Заперевальна-2".

Список об'єктів в Горлівці:

Центральні очисні споруди Горлівського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу";

Горлівська фільтрувальна станція №1 Горлівського РУЕК КП "Компанія" Вода Донбасу";

Горлівська фільтрувальна станція №2 Горлівського РУЕК КП "Компанія" Вода Донбасу";

Водопровідний вузол Горлівського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу"; ТОВ"ТВІЙ виробник";

ДП "Стирол";

ДП "Горлівський хімічний завод";

Придніпровське управління магістральних аміакопроводів (ПУМА) УДП "Укрхімтрансаміак".

Список об'єктів у Дебальцевому:

Хлораторна каналізаційних очисних споруд Дебальцевського ВУВКГ Єнакіївського ВУВКГ КП "Компанія "Вода Донбасу";

Хлораторна ВНС "перекачування" Дебальцевського ВУВКГ Єнакіївського ВУВКГ КП "Компанія "Вода Донбасу".

Список об'єктів в Докучаєвську:

"Державний резервний фонд ДНР" (управління в м.Докучаєвськ) (П. ясний).

Список об'єктів в Єнакієвому:

Філія №4" Єнакіївський коксохімпром " ЗАТ "Внешторгсервіс";

Волинцівська ФС Єнакіївського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу";

Склад хлору та хлораторна каналізаційно-очисних споруд №1 Єнакіївського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу";

Єнікаєвська ФС Єнакіївського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу";

Склад хлору та хлораторна каналізаційно-очисних споруд №2 Єнакіївського ВУВКГ КП "Компанія "Вода Донбасу".

Список об'єктів у місті Крестовка:

Кіровський водонапірний вузол Єнакіївського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу".

Список об'єктів в Макіївці:

Макіївська фільтрувальна станція Макіївського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу";

ПАТ "Торгово-продуктивна ФІРМА "Полюс";

ТОВ "ЕЛІС ВТБ-2";

Склад хлору ВП "Шахта" Яіснівська-Глибока";

Очисні споруди "Шахта" Холодна Балка";

Очисні споруди ППП "Гірник-95";

Очисні споруди СП " ВОК ЛШ ім. В. І. Леніна";

ФІЛІЯ № 6 "ЯКХЗ" ЗАТ "Внешторгсервіс";

Філія № 7 "Макіївкокс" ЗАТ "Внешторгсервіс".

Список об'єктів в Харцизьку:

Філія №1 "Харцизький сталепровідний канатний завод "Силур" ТОВ "Ростекспоснаб 8";

Очисні споруди Харцизького ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу";

Вільхівська фільтрувальна станція Макіївського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу " (смт. Зуївка);

ВП "Зуївська ГЕС" РП "енергія Донбасу" (м. Зугрес);

Очисні споруди ПУ" Зугресводоканал "ДП" Вода Донбасу " (м.Зугрес).

Список об'єктів в Шахтарську:

Очисні споруди Шахтарського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу".

Список об'єктів в Амвросіївці:

Хлораторна Білоярівського водозабору Амвросіївського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу".

Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

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18 лютого ватажки бойовиків" ДНР " і "ЛНР" виступили із заявою, в якому закликали жителів ОРДЛО негайно евакуюватися на територію Росії.

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