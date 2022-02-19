УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На Донбасі бойовики готують криваві теракти: у ГУР назвали список підприємств

19 лютого 2022, 17:59

Загроза терактів, за даними розвідки, зберігається відразу в декількох населених пунктах ОРДЛО.

Бойовик
На Донбасі бойовики готують теракти / Reuters

На Донбасі російські окупанти готують терористичні акти на низці підприємств, у скоєнні яких звинуватять Україну.

Про те, які об'єкти на непідконтрольній Україні частині Донецької та Луганської областей знаходяться під загрозою розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Зазначимо, що загроза терактів, за даними ГУР, зберігається відразу в декількох населених пунктах ОРДЛО.

Де бойовики готують теракти:

  • Філія №4 ЗАТ "Внешторгсервіс" - "Єнакіївський коксохімпром" (м. Єнакієве);
  • ФІЛІЯ № 6 ЗАТ "Внешторгсервіс" - "Ясинівський коксохімічний завод" (м. Макіївка);
  • Філія № 7 ЗАТ "Внешторгсервіс" - "Макіївкокс" (м. Макіївка);
  • Шахта "Юний комунар" (Н. П. Бунге);
  • ДП " Донецький казенний завод хімічних виробів "(м. Донецьк);
  • ВАТ "Концерн" Стирол " (м. Горлівка);
  • Хімічне казенне об'єднання ім. В. Петровського (м. Петровське);
  • Державне підприємства "Горлівський хімічний завод" (м. Горлівка);
  • ТОВ "ЕЛІС ВТБ-2";
  • ПАТ Торгово-виробнича фірма "Полюс"
  • Фільтраційні станції.

Список об'єктів в Донецьку:

  • ТОВ "ДПЗ";
  • ОБ'ЄДНАННЯ"ВИНТЕРПРОМ";
  • Гідровузол №26 "Червона зірка";
  • ПУ "Донецькміськводоканал";
  • ДП "Вода Донбасу" - хлор;
  • Петровський водопровідний вузол
  • ПРАТ "Донецкрыба";
  • КО "Холод Плюс";
  • Хлораторна шахти " ім. М. Горького";
  • ВП "ДУТППОРЗ";
  • ДП "ДУЕК";
  • Хлораторна шахти "17-17 біс";
  • Хлораторна шахти "Лідіївка";
  • Хлораторна шахти " ім. Е. Т. Абакумова"
  • Хлораторна шахти " ім. М. И, Калініна";
  • Хлораторна шахти №9 "Капітальна";
  • Хлораторна шахти " ім. А. Ф. Засядько";
  • Хлораторна шахти " ім. Челюскінців";
  • Хлораторна ВОК шахти"Заперевальна-2".

Список об'єктів в Горлівці:

  • Центральні очисні споруди Горлівського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу";
  • Горлівська фільтрувальна станція №1 Горлівського РУЕК КП "Компанія" Вода Донбасу";
  • Горлівська фільтрувальна станція №2 Горлівського РУЕК КП "Компанія" Вода Донбасу";
  • Водопровідний вузол Горлівського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу"; ТОВ"ТВІЙ виробник";
  • ДП "Стирол";
  • ДП "Горлівський хімічний завод";
  • Придніпровське управління магістральних аміакопроводів (ПУМА) УДП "Укрхімтрансаміак".

Список об'єктів у Дебальцевому:

  • Хлораторна каналізаційних очисних споруд Дебальцевського ВУВКГ Єнакіївського ВУВКГ КП "Компанія "Вода Донбасу";
  • Хлораторна ВНС "перекачування" Дебальцевського ВУВКГ Єнакіївського ВУВКГ КП "Компанія "Вода Донбасу".

Список об'єктів в Докучаєвську:

  • "Державний резервний фонд ДНР" (управління в м.Докучаєвськ) (П. ясний).

Список об'єктів в Єнакієвому:

  • Філія №4" Єнакіївський коксохімпром " ЗАТ "Внешторгсервіс";
  • Волинцівська ФС Єнакіївського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу";
  • Склад хлору та хлораторна каналізаційно-очисних споруд №1 Єнакіївського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу";
  • Єнікаєвська ФС Єнакіївського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу";
  • Склад хлору та хлораторна каналізаційно-очисних споруд №2 Єнакіївського ВУВКГ КП "Компанія "Вода Донбасу".

Список об'єктів у місті Крестовка:

  • Кіровський водонапірний вузол Єнакіївського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу".

Список об'єктів в Макіївці:

  • Макіївська фільтрувальна станція Макіївського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу";
  • ПАТ "Торгово-продуктивна ФІРМА "Полюс";
  • ТОВ "ЕЛІС ВТБ-2";
  • Склад хлору ВП "Шахта" Яіснівська-Глибока";
  • Очисні споруди "Шахта" Холодна Балка";
  • Очисні споруди ППП "Гірник-95";
  • Очисні споруди СП " ВОК ЛШ ім. В. І. Леніна";
  • ФІЛІЯ № 6 "ЯКХЗ" ЗАТ "Внешторгсервіс";
  • Філія № 7 "Макіївкокс" ЗАТ "Внешторгсервіс".

Список об'єктів в Харцизьку:

  • Філія №1 "Харцизький сталепровідний канатний завод "Силур" ТОВ "Ростекспоснаб 8";
  • Очисні споруди Харцизького ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу";
  • Вільхівська фільтрувальна станція Макіївського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу " (смт. Зуївка);
  • ВП "Зуївська ГЕС" РП "енергія Донбасу" (м. Зугрес);
  • Очисні споруди ПУ" Зугресводоканал "ДП" Вода Донбасу " (м.Зугрес).

Список об'єктів в Шахтарську:

  • Очисні споруди Шахтарського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу".

Список об'єктів в Амвросіївці:

  • Хлораторна Білоярівського водозабору Амвросіївського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу".

Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

Реклама

18 лютого ватажки бойовиків" ДНР " і "ЛНР" виступили із заявою, в якому закликали жителів ОРДЛО негайно евакуюватися на територію Росії.

Читайте ще:

viber
теракт ГУР новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «На Донбасі бойовики готують криваві теракти: у ГУР назвали список підприємств». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Повня в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати бідуПовня в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати біду Ракетні удари і загроза для чотирьох міст України: астролог передбачив вторгнення РосіїРакетні удари і загроза для чотирьох міст України: астролог передбачив вторгнення Росії Зима ще не сказала останнє слово: синоптик назвав дату приходу весни в УкраїнуЗима ще не сказала останнє слово: синоптик назвав дату приходу весни в Україну Бутусов вдарив Шуфрича в студії у Савіка Шустера: повне відеоБутусов вдарив Шуфрича в студії у Савіка Шустера: повне відео Місячний гороскоп на тиждень 21-27 лютого: Тільцям – плітки, Терезам - любовний трикутник, Скорпіонам - знаки доліМісячний гороскоп на тиждень 21-27 лютого: Тільцям – плітки, Терезам - любовний трикутник, Скорпіонам - знаки долі
18:29

Зеленський знову запропонував Путіну провести переговори

18:13

Гороскоп на завтра, 20 лютого 2022: Ракам - вдалий збіг, Левам - гроші, Дівам - інтригиВідео

18:07

Нереально пощастить з грошима в березні 2022: названі 5 щасливчиків гороскопуВідео

17:59

На Донбасі бойовики готують криваві теракти: у ГУР назвали список підприємствВідео

17:14

Арахамія з групою нардепів і західних журналістів потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі

Реклама
17:09

Загроза "смерті" Будапештського меморандуму і закид Заходу: що говорив Зеленський у МюнхеніВідео

16:55

Прогноз магнітних бур на березень 2022: небезпечні дні та корисні порадиВідео

16:46

Україна спростувала фейк РФ про обстріл російської територіїВідео

16:15

Прикмети на 20 лютого: що не можна робити в день Луки і як не потрапити в бідуВідео

16:12

У Росії заявили про вибух другого снаряда за день в Ростовській областіВідео

16:10

"Помідори за 79 грн, банани за 31 грн": експерти пояснили, чому дорожчають фрукти та овочі

15:58

Найманців Вагнера перекинули в Донецьк для підриву житлових будинків - розвідкаВідео

15:45

Гороскоп на березень 2022 року для Терезів: багато роботи, підвищення і романтичне знайомствоВідео

15:39

У Байдена пригрозили РФ миттєвими санкціями у разі вторгнення в УкраїнуВідео

15:24

Україну розігріє до +24°: з'явився несподіваний прогноз на веснуВідео

15:24

Бойовики обстріляли власні позиції на Донбасі – заява українських військовихВідео

15:23

Брязкання зброєю: Путін з Лукашенком під рапорт Шойгу поспостерігали за ракетними навчаннями

15:08

Найсмачніший червоний борщ з одним секретним інгредієнтом, який зробить блюдо насичено червонимВідео

14:50

Загроза нападу Росії на Україну: Зеленський у Мюнхені зустрівся з Джонсоном

14:41

Росія склала списки тих, кого потрібно заарештувати і вбити в Україні після вторгнення - Foreign PolicyВідео

Реклама
14:41

"Записали відосик": в ОГП розкрили постановку "евакуаційного відео" бойовиківВідео

14:25

Приїхали в нікуди, дитячий плач, ні їжі, ні туалетів: вивезені жителі ОРДО поскаржилися на умови в РФ

14:01

5 блискучих багатошарових жіночих стрижок 2022, які додають волоссю неймовірного об'ємуФото

13:44

"Весь Маріуполь не спав": росіяни і бойовики вдарили з важкої зброї по Приазов'юВідео

13:35

"Отримає ще більше НАТО на своїх кордонах": Столтенберг жорстко застеріг РФ не лізти до УкраїниВідео

13:22

"У Сибір, нехай там пашуть": в Ростовську область масово звозять жителів ОРДЛО, росіяни їм не радіВідео

13:02

"Він у розпачі і програє на всіх напрямках": Путіна порівняли зі щуром, загнаним в кут – ЗМІВідео

12:57

"Зими не буде": експерт розповіла, чим загрожує Україні зміна кліматуВідео

12:41

"Стримати Путіна": Джонсон закликав світ переконати главу Кремля не нападати на УкраїнуВідео

12:40

Підготовку реального наступу ми не пропустимоПогляд

12:12

Коли Великий піст 2022: дати, традиції, календар харчування по днях

12:09

Мінські угоди впали в агонію: Геращенко розкрив суть "евакуації" жителів ОРДЛО

12:02

Хліб в Україні дорожчає 3 місяці поспіль: коли ціна перестане ростиВідео

11:43

У Росії заявили, що в Ростовській області вибухнув снарядВідео

11:41

89% українців вважають, що ЗСУ повинні відкривати вогонь у відповідь по бойовиках - опитування

11:25

Навіть пробивши Шуфричу, ви не досягнете зміни точки зору його електоратуПогляд

11:20

Окупанти атакували позиції ЗСУ на Донбасі: в української армії втратиВідео

11:18

"Юра, добивай його": мережа вибухнула мемами на бійку Бутусова і ШуфричаВідео

10:45

Неймовірне везіння, прибуток і велика любов: гороскоп на березень 2022 року для ДівВідео

10:29

"Циклон з Атлантики набирає силу": українцям розповіли, як зміниться погода до початку весниВідео

Реклама
10:15

Зеленський поїхав на Мюнхенську безпекову конференцію: з ким зустрінеться і що обговорять

09:44

Львів і Дрогобич під прицілом: естонська розвідка показала карту з містами, які може обстріляти РосіяВідео

09:43

Які речі залучать гроші і щастя в будинок цієї весни: що потрібно купити вже заразВідео

09:40

Понад 40% військ РФ на українському кордоні перебувають у наступальних позиціях – ЗМІВідео

09:10

Ватажки бойовиків Пушилін і Пасічник оголосили загальну мобілізаціюВідео

09:03

Дружина Медведчука Оксана Марченко з поспіхом виїхала з України – ЗМІВідео

08:41

"Вказує на підготовку до вторгнення": з ОРДЛО заборонили виїжджати чоловікам – омбудсменВідео

08:24

Коронавірус за минулу добу виявлено у понад 31 тисячі жителів УкраїниВідео

08:10

Гороскоп на сьогодні, 19 лютого 2022: Близнюкам - гроші, Дівам – підступи недругів, Стрільцям - сімейні проблемиВідео

08:05

Танки, вертольоти і ураження противника: ЗСУ показали потужні кадри підготовки до зустрічі з ворогомФотоВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти