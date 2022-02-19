На Донбасі бойовики готують криваві теракти: у ГУР назвали список підприємств

Загроза терактів, за даними розвідки, зберігається відразу в декількох населених пунктах ОРДЛО.
На Донбасі російські окупанти готують терористичні акти на низці підприємств, у скоєнні яких звинуватять Україну.
Про те, які об'єкти на непідконтрольній Україні частині Донецької та Луганської областей знаходяться під загрозою розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони.
Зазначимо, що загроза терактів, за даними ГУР, зберігається відразу в декількох населених пунктах ОРДЛО.
Де бойовики готують теракти:
- Філія №4 ЗАТ "Внешторгсервіс" - "Єнакіївський коксохімпром" (м. Єнакієве);
- ФІЛІЯ № 6 ЗАТ "Внешторгсервіс" - "Ясинівський коксохімічний завод" (м. Макіївка);
- Філія № 7 ЗАТ "Внешторгсервіс" - "Макіївкокс" (м. Макіївка);
- Шахта "Юний комунар" (Н. П. Бунге);
- ДП " Донецький казенний завод хімічних виробів "(м. Донецьк);
- ВАТ "Концерн" Стирол " (м. Горлівка);
- Хімічне казенне об'єднання ім. В. Петровського (м. Петровське);
- Державне підприємства "Горлівський хімічний завод" (м. Горлівка);
- ТОВ "ЕЛІС ВТБ-2";
- ПАТ Торгово-виробнича фірма "Полюс"
- Фільтраційні станції.
Список об'єктів в Донецьку:
- ТОВ "ДПЗ";
- ОБ'ЄДНАННЯ"ВИНТЕРПРОМ";
- Гідровузол №26 "Червона зірка";
- ПУ "Донецькміськводоканал";
- ДП "Вода Донбасу" - хлор;
- Петровський водопровідний вузол
- ПРАТ "Донецкрыба";
- КО "Холод Плюс";
- Хлораторна шахти " ім. М. Горького";
- ВП "ДУТППОРЗ";
- ДП "ДУЕК";
- Хлораторна шахти "17-17 біс";
- Хлораторна шахти "Лідіївка";
- Хлораторна шахти " ім. Е. Т. Абакумова"
- Хлораторна шахти " ім. М. И, Калініна";
- Хлораторна шахти №9 "Капітальна";
- Хлораторна шахти " ім. А. Ф. Засядько";
- Хлораторна шахти " ім. Челюскінців";
- Хлораторна ВОК шахти"Заперевальна-2".
Список об'єктів в Горлівці:
- Центральні очисні споруди Горлівського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу";
- Горлівська фільтрувальна станція №1 Горлівського РУЕК КП "Компанія" Вода Донбасу";
- Горлівська фільтрувальна станція №2 Горлівського РУЕК КП "Компанія" Вода Донбасу";
- Водопровідний вузол Горлівського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу"; ТОВ"ТВІЙ виробник";
- ДП "Стирол";
- ДП "Горлівський хімічний завод";
- Придніпровське управління магістральних аміакопроводів (ПУМА) УДП "Укрхімтрансаміак".
Список об'єктів у Дебальцевому:
- Хлораторна каналізаційних очисних споруд Дебальцевського ВУВКГ Єнакіївського ВУВКГ КП "Компанія "Вода Донбасу";
- Хлораторна ВНС "перекачування" Дебальцевського ВУВКГ Єнакіївського ВУВКГ КП "Компанія "Вода Донбасу".
Список об'єктів в Докучаєвську:
- "Державний резервний фонд ДНР" (управління в м.Докучаєвськ) (П. ясний).
Список об'єктів в Єнакієвому:
- Філія №4" Єнакіївський коксохімпром " ЗАТ "Внешторгсервіс";
- Волинцівська ФС Єнакіївського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу";
- Склад хлору та хлораторна каналізаційно-очисних споруд №1 Єнакіївського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу";
- Єнікаєвська ФС Єнакіївського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу";
- Склад хлору та хлораторна каналізаційно-очисних споруд №2 Єнакіївського ВУВКГ КП "Компанія "Вода Донбасу".
Список об'єктів у місті Крестовка:
- Кіровський водонапірний вузол Єнакіївського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу".
Список об'єктів в Макіївці:
- Макіївська фільтрувальна станція Макіївського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу";
- ПАТ "Торгово-продуктивна ФІРМА "Полюс";
- ТОВ "ЕЛІС ВТБ-2";
- Склад хлору ВП "Шахта" Яіснівська-Глибока";
- Очисні споруди "Шахта" Холодна Балка";
- Очисні споруди ППП "Гірник-95";
- Очисні споруди СП " ВОК ЛШ ім. В. І. Леніна";
- ФІЛІЯ № 6 "ЯКХЗ" ЗАТ "Внешторгсервіс";
- Філія № 7 "Макіївкокс" ЗАТ "Внешторгсервіс".
Список об'єктів в Харцизьку:
- Філія №1 "Харцизький сталепровідний канатний завод "Силур" ТОВ "Ростекспоснаб 8";
- Очисні споруди Харцизького ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу";
- Вільхівська фільтрувальна станція Макіївського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу " (смт. Зуївка);
- ВП "Зуївська ГЕС" РП "енергія Донбасу" (м. Зугрес);
- Очисні споруди ПУ" Зугресводоканал "ДП" Вода Донбасу " (м.Зугрес).
Список об'єктів в Шахтарську:
- Очисні споруди Шахтарського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу".
Список об'єктів в Амвросіївці:
- Хлораторна Білоярівського водозабору Амвросіївського ВУВКГ КП "Компанія" Вода Донбасу".
Різке загострення на Донбасі
У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.
Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.
18 лютого ватажки бойовиків" ДНР " і "ЛНР" виступили із заявою, в якому закликали жителів ОРДЛО негайно евакуюватися на територію Росії.
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