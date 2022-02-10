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Білоруський агент готував теракт: у Києві затримали шпигуна РБ

10 лютого 2022, 11:59
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Зловмисник намагався підпалити автомобіль біля будівлі однієї зі столичних громадських організацій.

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Затримання агента білоруських спецслужб / скріншот

Співробітник Служби безпеки України затримали жителя Києва, завербованого представниками однієї з білоруських держструктур.

Зловмисник намагався підпалити автомобіль біля будівлі однієї зі столичних громадських організацій, розповіли в СБУ.

Зазначається, що для здійснення теракту зловмисник придбав транспортний засіб, легкозаймисті матеріали та піротехніку.

Що відомо про агента спецслужб РБ

СБУ встановила, що зловмисник займався також залякуванням представників ЗМІ та іноземних громадян, для чого наносив написи з погрозами і провокаціями біля їх приміщень на території Києва і поширював повідомлення про мінування, а також причетний до організації несанкціонованих мітингів поблизу зарубіжних дипломатичних представництв.

"За попередніми даними, дії ворожого агента були спрямовані на розхитування внутрішньополітичної обстановки в Україні і дискредитацію нашої держави перед країнами ЄС і громадянами Республіки Білорусь. Крім того, зловмисник збирав дані про українських військовослужбовців з прикордонних районів", - йдеться в повідомленні.

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/ ssu.gov.ua

Вербування через Telegram

За даними слідства, його завербували через одну з анонімних груп месенджера Telegram. Для зв'язку з кураторами він використовував заборонені російські електронні поштові сервіси. За проведення підривної діяльності він отримував з-за кордону гроші на свою банківську карту.

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/ ssu.gov.ua

Відносно зловмисника відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування:

  • за ст. 111 (державна зрада);
  • за ст.258 (терористичний акт).

Нагадаємо, раніше співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали в Харкові агента російської військової розвідки, який намагався роздобути технічну документацію на український танк Т-84БМ Оплот. Харків'янина завербували під час його поїздки в Російську Федерацію.

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