На базі окупантів у Джанкої було 440 контейнерів з ракетами для С-400 - експерт

У Джанкої знищили ворожі ракети до С-400 / Фото Reuters

На території анексованого Криму нещодавно прогриміли вибухи на базі окупантів у Джанкої. Виявилося, що там була величезна кількість озброєння, в тому числі й 440 транспортно-пускових контейнерів з ракетами, які використовуються для запуску із зенітно-ракетного комплексу С-400. Про це заявив військовий експерт Олександр Коваленко В ефірі телемарафону.

У Джанкої в результаті вибуху були пошкоджені електростанція і залізничне полотно. Це все вплинуло і на тилове забезпечення підрозділів окупантів.

"На території бази в Джанкої розміщувалося 440 транспортно-пускових контейнерів з ракетами до С-400 (зенітно-ракетний комплекс – Главред ). Це величезна кількість. Саме їх планувалося передислокувати у військові частини та об'єкти російських окупантів у Херсонській та Запорізькій областях", - сказав Олександр Коваленко.

Експерт також зазначив, що після вибухів на авіабазі Новофедорівці зменшилася кількість ворожої авіації в повітряному просторі Херсонської та Запорізької областей.

Вибухи в Криму 16 серпня

Вранці у вівторок, 16 серпня, в Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи, спалахнула пожежа. Стало відомо про детонацію на складі боєприпасів у селищі Травневе.

У російському Міноборони заявили, що виникла пожежа на території однієї з військових частин у місці, де тимчасового зберігалися боєприпаси.

Варто зазначити, що у місті Джанкой розташована велика залізнична станція, через яку російські окупанти перекидають війська, боєприпаси і техніку.

Пізніше стало відомо, що окупаційна влада Криму почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя.

В Інституті вивчення війни зазначили, що російські окупанти використовували Джанкой як залізничний вузол для перекидання військ і техніки на окуповані території Запорізької області. Після вибухів окупанти можуть залишитися без підтримки, адже це порушило постачання російської армії.

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