Бійці ЗСУ "евакуювали" ворожу БМП за 5 хвилин: окупанти навіть не встигли прокинутися

Бійці ЗСУ "евакуювали" ворожу БМП за 5 хвилин / скріншот

Бійці тероборони Дніпра вкрали ворожу БМП, яка стояла за 200 метрів від позицій окупантів.

На відео, яке виклали в мережі, бійці розповідають, що помітили ворожу БМП, яка так і манила, щоб її забрали українські військовослужбовці. Окупанти залишили її за 280 метрів від своїх позицій.

"Розвідка доповіла, що є машина, яка кошмарить наші позиції, вона стоїть в досить цікавому місці, і якщо неабияк піднатужитися, то можна її звідти смикнути. Розробили план на папері. Спочатку пішла розвідка і потрапила під мінометний обстріл, бо окупанти там пристріляли позиції. Далі відпрацювали всю операцію з "евакуації" цієї техніки. Вона тривала 4 хвилини 30 секунд", - розповів один з бійців.

Нагадаємо, раніше військові Збройних сил України і журналіст Юрій Бутусов біля Сіверського Дінця викрали у російських окупаційних військ бойову машину піхоти командира однією з бригад армії Росії.

Також раніше повідомлялося про те, що в селі Любимівка Херсонської області місцеві цигани викрали танк у російських військових, які проводять операцію з окупації України. Роми взяли трактор, прив'язали до нього танк, і поїхали в невідомому напрямку.

Вам може бути цікаво: