Бійці ЗСУ "евакуювали" ворожу БМП за 5 хвилин: окупанти навіть не встигли прокинутися

Українські захисники провели "спецоперацію" із захоплення російської техніки.
Бійці тероборони Дніпра вкрали ворожу БМП, яка стояла за 200 метрів від позицій окупантів.
На відео, яке виклали в мережі, бійці розповідають, що помітили ворожу БМП, яка так і манила, щоб її забрали українські військовослужбовці. Окупанти залишили її за 280 метрів від своїх позицій.
"Розвідка доповіла, що є машина, яка кошмарить наші позиції, вона стоїть в досить цікавому місці, і якщо неабияк піднатужитися, то можна її звідти смикнути. Розробили план на папері. Спочатку пішла розвідка і потрапила під мінометний обстріл, бо окупанти там пристріляли позиції. Далі відпрацювали всю операцію з "евакуації" цієї техніки. Вона тривала 4 хвилини 30 секунд", - розповів один з бійців.
Нагадаємо, раніше військові Збройних сил України і журналіст Юрій Бутусов біля Сіверського Дінця викрали у російських окупаційних військ бойову машину піхоти командира однією з бригад армії Росії.
Також раніше повідомлялося про те, що в селі Любимівка Херсонської області місцеві цигани викрали танк у російських військових, які проводять операцію з окупації України. Роми взяли трактор, прив'язали до нього танк, і поїхали в невідомому напрямку.
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