У Донецьку палає: у Мережі повідомляють про вибух в "адміністрації" Пушиліна

В адміністрації "глави "ДНР" Пушиліна прогримів вибух / колаж фото Telegram / https: / oleksiihoncharenko

В окупованому Донецьку прогриміли потужні вибухи. У Мережі вже опублікували фото і відео. У місцевих пабліках повідомляють, що вибух прогримів у так званій адміністрації "глави "ДНР" Дениса Пушиліна.

Місцеві жителі опублікували відео, на яких видно наслідки вибуху. Вибухова хвиля пошкодила машини, які були припарковані поруч з будівлею, а також ті, які проїжджали повз - у них розбите скло.

Російські пропагандисти повідомляють про те, що в результаті вибуху постраждали люди. За їхніми даними, водія однієї з машин, що опинилася поблизу будівлі, госпіталізували нібито з пораненням - осколок потрапив в голову.

Також у місцевих пабліках повідомляють про те, що"прильоти" були в будівлі місцевої "поліції" на площі Дзержинського. Там також нібито є постраждалі і загиблі.

Раніше українські захисники завдали удару та повністю знищили склад боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Російські окупанти в паніці.

Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували окупанта з позивним "Троль" з Донецька, який командував 3-м батальйоном 107-го полку резервістів "ДНР".

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