РФ не вдарить ядерною зброєю по лінії фронту в Україні - Резніков

Путін не буде застосовувати ядерну зброю на фронті в Україні / Колаж фото скріншот

Росія не вдарить ядерною зброєю по лінії фронту в Україні. Все через те, що під загрозою опиняться ще й російські солдати. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Forbes.

Також є невідомим те, в якому стані знаходиться ядерна зброя РФ і як саме вона спрацює у випадку її застосування.

"Коли востаннє росіяни випробування робили ядерне? У 90-ті роки, в Казахстані на відповідному полігоні. Тобто з 90-х років вони ніяких випробувань не проводили, носії у них є, ядерні запаси у них є, але як воно включається, літає і спрацьовує — не знає ніхто, і вони зокрема", - сказав Резніков.

Міністр назвав сумнівним стан російської ядерної зброї. Однак ризик її застосування все одно залишається.

"Ризик залишається, не можна сказати, що його не існує, але якщо оцінювати у відсотках ймовірність застосування його, він значно менше ніж що-небудь. І це підтверджують наші партнери, і США, і Великобританія", - додав він.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Глава РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив у Росії мобілізацію і пригрозив світу застосуванням ядерної зброї в тому випадку, якщо, мовляв, з'явиться "загроза територіальній цілісності Російської держави". Москва має намір визнати результати фейкових "референдумів", які вона провела на окупованих територіях України.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи ризикне задіяти ядерну зброю. Однак такого сценарію, на думку гаранта, виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - зазначив Зеленський.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що якщо Путін хоча б на крок наблизиться до застосування ядерної зброї, світ дасть миттєву відповідь. Росію при подібному сценарії в короткостроковій перспективі чекає крах.

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