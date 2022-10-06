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Наказ Путіна вдарити ядерною зброєю може не дійти до виконавця – Жданов

6 жовтня 2022, 11:16

Західна розвідка дізнається про наказ застосувати ядерну зброю одразу, коли його віддадуть. Проте цей наказ може навіть не дійти до виконавця.

Владимир Путин, Олег Жданов, ядерное оружие
Наказ Путіна вдарити ядерною зброєю може не дійти до виконавця – Жданов/ УНИАН, Главред, ua.depositphotos.com

Якщо російський диктатор Володимир Путін віддасть наказ застосувати ядерну зброю, то розвідка західних країн дізнається про це рішення одразу. Приховати такі плани російському президенту не вдасться. Тому його нинішні погрози швидше за все є блефом.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, пише ТСН.ua. Також він пояснив, що цей наказ може навіть не дійти до виконавця.

Від моменту наказу застосувати ядерну зброю до її застосування мине від декількох годин до декількох діб. Зокрема, потрібен буде час, щоб привезти ядерну боєголовку з-за Уралу.

"Це буде залежати, по-перше, від того, який вид озброєння буде обрано, і по-друге – від технічної готовності засобів його застосування. Наприклад, всі місця зберігання російської ядерної зброї розташовані за Уралом", – каже експерт.

Тому основним буде питання транспортування. Адже боєголовку потрібно буде доставити на місце і там сумістити із засобом застосування.

Проте питання не лише у транспортуванні. Сам наказ має пройти цілим ланцюгом людей від Путіна до виконавця. Проте не можна відкидати варіанту, що оточення російського диктатора може злякатися і заблокувати його наказ.

"Це цілком імовірно (блокування наказу оточенням Путіна – ред.). До речі, чим далі розвиваються події на фронті на нашу користь, тим більше вірогідність того, що ця команда може просто не дійти до виконавця", – каже Жданов.

Загроза ядерного удару з боку РФ

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін планує провести ядерне випробування на кордонах України. Таким чином президент хоче продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення.

Також повідомлялося, що США розглядають варіанти відповіді на потенційні сценарії застосування Росією ядерної зброї проти України. Вивчаються варіанти можливого удару по Запорізькій АЕС або вибуху ядерного пристрою в повітрі. Вашингтон наразі не бачить передумов підготовки Москви до таких дій, але вже працює над своєю майбутньою можливою реакцією.

Нагадаємо, ексглава ЦРУ розповів, якою буде відповідь США на ядерний удар РФ по Україні. США та їхні союзники по НАТО дадуть відповідь Кремлю, але застосовувати ядерну зброю у відповідь не будуть. Замість цього країни-партнери Києва "виведуть з ладу всі регулярні російські сили, які зможуть побачити і впізнати на полі бою" в Україні, зокрема в Криму і Чорному морі.

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